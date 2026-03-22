廖事如神│「小鳥天堂」四歲王者

香港打吡大賽終於上演，今屆話題滿天飛，相信是近十數年最具戲劇性。至於今屆打吡水準是高是低，於未有賽果前，實言之尚早。誠然今季打吡略呈亂局，但當中不乏狀態勇銳之馬拾級而上，令人期待。

第七場香港打吡大賽，一眾四歲馬力爭登上王者寶座。「小鳥天堂」上仗經典盃因出閘問題致失利，落敗情有可原。今次賽前，丁冠豪特意安排牠拍草閘訓練出閘反應，針對問題作調整，預計今仗步速正常，排十檔留前鬥後更合發揮，以其於經典一哩賽中以驚人後勁力對手的走勢，今仗在正本戲只要出閘正常，便極具威脅。「數字天文」跑二千米的根據當然十足，在港贏同程之餘，來港前已於哩半入Q。無疑排十三檔令跑法欠缺彈性，必須早段搶前，但以其前速及韌力屬擂台躉。「白鷺金剛」首關留太後加上直路受碰撞，因而名次較後，經典盃則是全場唯一直路走內疊衝上之馬，必須跟進。「會當凌」銳不可當，隨時殺入一席。

第十場二班千四米，「晒冷」棄爭打吡而回師二班賽屬捨難取易。馬匹已全面上軌道，八戰獲一冠五位甚穩定，於經典一哩賽與「小鳥天堂」串Q尤其令人驚喜，只因未能應付千八米才於次關表現平平，挾強勁賽績而臨，以其潛力要睇高一線。「勁速威龍」此程嫌短，但排三檔或可節省腳程略為跟前，以何澤堯的智慧或可及時轉位移至外疊衝刺。「飛鷹翱翔」上場跑一千屬熱身，初戴羊毛面箍回師首本路程屬精心部署。「時時歡聲」久休十個月可輕鬆贏馬，質素非凡，鍾易禮曾數度策馬快跳及試閘，必全力以赴。

廖浩賢精選

第七場 1 小鳥天堂 2 數字天文

5 白鷺金剛 8 會當凌

第十場 10 晒冷 6 勁速威龍

8 飛鷹翱翔 13 時時歡聲