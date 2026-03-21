艾兆禮「友瑩仁」「辣得準」

近期艾兆禮可說旺氣逼人，剛為人父的他於本月八日的沙田賽事食大四喜；剛周三谷戰，他又憑「穿甲金鷹」、「富心星」、「翠紅」及「爆得美麗」一晚四捷，手風順到不得了。明日打吡大賽日，艾兆禮共獲八匹坐騎，當中各具實力，相信屆時又可再添頭馬進帳。昨日艾兆禮接受查詢時透露，對「友瑩仁」和「辣得準」兩駒的機會最感樂觀，會全力在陣上拼勝。

友瑩仁路合態勇

「友瑩仁」上仗終在艾兆禮胯下一放到底贏馬。

出戰第五場四班千四米的伍廄「友瑩仁」，季內連番接近後，上仗終在艾兆禮胯下一放到底贏馬；明日再跑千四米，騎者說：「『友瑩仁』上仗在有利形勢下勝出，當日牠自內檔起步，全程輕鬆領放，末段再催策即奠定勝局，但姿態實在非常輕鬆；賽後其操練正常，我繼續策騎牠出跳，走勢依然甚佳，現時狀態仍維持在贏馬水準，今次再跑千四米，即使多負七磅，仍可望憑路合態勇之利，跑出水準取得連捷。」

辣得準有備而臨

「辣得準」季內初出即擊敗「錶之極光」和「白鷺金剛」贏馬。

列陣第二場四班千二米的蔡廄「辣得準」，季內初出即擊敗「錶之極光」和「白鷺金剛」贏馬，賽績相當硬淨，可是後來被驗出心律不正退出競賽後，便一直休息至今才復出。艾兆禮說：「『辣得準』早已復操一段時間，期間我兩度策騎牠試閘，感到其狀態逐漸復勇，預期牠今仗可以良好狀態迎戰；即使今仗對手實力頗強，但牠同樣有備而臨，倘若臨場跑出水準，有望走得接近，甚至贏馬歸來。」

文傑