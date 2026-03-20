「數字天文」力求克服步速考驗攻下寶馬香港打吡大賽

「數字天文」將於周日（3月22日）出爭總獎金高達二千六百萬港元的寶馬香港打吡大賽，賽前獲視為爭標要角之一。今仗續替此駒執韁的梁家俊表示對馬兒的能力充滿信心，但也不諱言賽事步速將成勝負關鍵。

由羅富全訓練的「數字天文」在港四戰獲兩冠、一季及一次第四名，預料於寶馬香港打吡大賽在沙田馬場盛大舉行前將成為其中一匹最受追捧的參賽馬。

「數字天文」於2月以強勢勝出三級賽百周年紀念銀瓶（1800米讓賽）後，上仗以次熱門身分競逐總獎金一千三百萬港元的香港經典盃（1800米），陣上雖遇上領放馬「天星」造出甚快步速而不利發揮，但仍在力拼下取得第四名，表現已相當不俗。

「數字天文」迄今在港各仗均由梁家俊策騎，他說：「坐騎（在香港經典盃）遇上快步速，對牠來說實在不易應付。不過現在我們更了解馬兒，也知道牠有多出色，因此我們懂得如何判斷步速。」

「我認為今仗步速不會如上仗般快，然而，在這場賽事中，預料不少參賽馬會嘗試跟前競跑以佔取好位，所以首個彎位將是關鍵。」

在今屆打吡大賽的參賽馬中，只有「數字天文」及「紫荊傳令」曾在香港角逐2000米途程。「數字天文」曾於去年12月底在沙田勝出一項同程第二班賽事，今仗將自第十三檔出閘；而游達榮旗下的「紫荊傳令」則會由第十二檔起步。

梁家俊說：「檔位無助馬兒爭勝，但我仍會嘗試讓牠上前一點。毫無疑問，馬兒能應付（2000米）途程，我肯定牠會於周日交出好表現。」

「不少參賽馬都有不俗的爭勝機會，但我認為最大威脅來自步速。」

羅富全於評估「數字天文」的勝算時同樣將焦點放在賽事形勢之上。

他說：「我認為（香港經典盃）的頭段步速稍為快了一點，但馬兒的表現仍然不錯，最終取得第四名。今仗轉戰2000米途程，我相信騎師會讓牠放慢步速。」

除了「數字天文」外，過去一個月取得七捷的羅富全也會派出「紫荊盛勢」參賽。「紫荊盛勢」上仗憑出色表現爆冷攻下香港經典盃後，隨即成為羅富全馬房今仗的另一重要爭標棋子，而牠與「數字天文」截然不同的跑法更讓這位2021/2022年度馬季冠軍練馬師在部署上更加靈活。

他續說：「沒錯，我很高興。大家都看到『數字天文』一向習慣上前，而『紫荊盛勢』則會從後追上。我認為這樣很好。」

「紫荊盛勢」今仗將自第七檔起步，而續替牠主轡的班德禮對馬兒能夠重演揚威香港經典盃的神勇表現抱審慎樂觀態度。

班德禮說：「我們會沿用相同的競賽策略，讓馬兒留後競跑，希望牠能再次展現強勁的加速力。但我們需要合適的步速，只要賽事節奏平穩及暢順，我預期牠能交出甚佳表現。」

班德禮對今屆香港經典盃盟主「紫荊盛勢」將於周日乘勇揚威寶馬香港打吡大賽的機會抱審慎樂觀態度，並認為馬兒能應付增程至2000米途程。

羅富全則表示安排「紫荊盛勢」進軍打吡大賽的過程中充滿挑戰。

「馬兒來港前有點緊張，會在閘廂內踢腿，而且牠在海外服役時是跑逆時針賽道。來到香港後，我們需要教導牠在直路上轉腳。我們花了很多時間訓練牠，我真的要感謝我的策騎員。」

羅富全還會派遣「至尊瑰寶」爭逐打吡殊榮。這匹曾三勝1200米賽事的佳駟將由巴度主轡，自第四檔起步。

羅富全（左）將派遣「數字天文」、「紫荊盛勢」及「至尊瑰寶」出戰今屆寶馬香港打吡大賽。

今屆打吡大賽共有十四駒角逐，除了羅富全馬房的三匹代表外，還有「小鳥天堂」（第十檔）、「睿盛人生」（第二檔）、「白鷺金剛」（第三檔）、「錶之宇宙」（第六檔）、「美麗星晨」（第十一檔）、「會當凌」（第八檔）、「喜尊龍」（第一檔）、「至尊瑰寶」（第四檔）、「至尊高超」（第五檔）、「一定超」（第十四檔）及「幸運派彩」（第九檔）。

本周日（3月22日）沙田合共編排十場賽事，頭場第四班戰利品讓賽（1600米）將於下午一時正開跑。總獎金高達二千六百萬港元的第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽（2000米）則編為第七場，將於下午四時零五分開跑。

