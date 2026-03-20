巫偉傑盼憑「會當凌」奪標實現夢想

寶馬香港打吡大賽（2000米）將於周日（3月22日）在沙田上演。在各匹宣佈出賽馬匹中，以「會當凌」今季在港累積最多頭馬，練馬師巫偉傑盼望這匹持續進步的佳駟可揚威這項總獎金高達二千六百萬港元的大賽，助他實現一直以來的夢想。

「會當凌」現時獲評88分，出道至今八仗均跑1200米及1400米賽事。今季已取得二十六勝的巫偉傑深信，馬兒已準備好應付大幅增程至2000米的考驗，有力與同場十三匹勁敵一較高下。

巫偉傑說：「我認為對於全球賽馬界的所有馬主、練馬師、騎師及馬房員工來說，打吡都是最重要的賽事，也是我們所有人的夢想。我很感恩能派馬參賽，而如果能夠奏凱的話，更是美夢成真。」

隸屬軍機八皇團體名下的「會當凌」今季進步神速，上仗剛於3月1日在沙田首次出戰二班賽，即在周俊樂胯下以悅目姿態取勝，令牠的評分從季初的49分飆升至目前的新高88分。

巫偉傑說：「我認為馬兒正處於巔峰狀態，而牠上仗的勝姿比我想像中還要好。馬兒今季的表現十分準繩，也進步了許多。牠昨天（3月18日星期三）進行了一課快操，表現不錯。」

對於今屆寶馬香港打吡大賽的大部分參賽馬來說，能否應付2000米途程仍是一個未知之數。儘管陣中只有「數字天文」及「紫荊傳令」曾在香港角逐此途程，但正積極備戰周日一仗的巫偉傑仍很期待把握這次參賽機會。除了上述各駒外，今屆打吡大賽的參賽馬匹還有「小鳥天堂」、「紫荊盛勢」、「睿盛人生」、「白鷺金剛」、「錶之宇宙」、「美麗星晨」、「喜尊龍」、「至尊瑰寶」、「至尊高超」、「一定超」及「幸運派彩」。

巫偉傑說：「『會當凌』憑表現向我們證明牠持續進步，唯一疑問是2000米途程。沒有人知道牠能否應付打吡大賽的途程，不過牠是匹四歲馬，一切都有可能發生。」

「平海福星」於2018年連勝三場沙田1400米賽事後揚威打吡大賽，而「會當凌」也力爭延續最近在沙田1400米賽事取得三連捷的強勢，一舉攻下第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽。

巫偉傑期待第二次派馬角逐寶馬香港打吡大賽。 ​

巫偉傑說：「馬兒抽得第八檔。牠在陣上非常放鬆，可居中間或稍前位置競跑。如果牠能應付2000米途程的話，我認為牠頗具爭勝機會。」

巫偉傑今季踏入在港從練第三季，至今已累積八十六場頭馬，而他更於2024/2025年度馬季迎來突破，該季共取得四十場勝仗，代表作是去年憑「和平波」攻下總獎金四百二十萬港元的三級賽獅子山錦標（1600米讓賽）。

巫偉傑投身賽馬業後的整段生涯都是在沙田度過，曾先後為賀賢、容天鵬及霍利時等練馬師效力。不過，他大部分時間都是跟隨本地馬壇的殿堂級人物告東尼學藝，其間更曾協助兩匹名駒「精英大師」及「牛精福星」揚威日本。

巫偉傑說：「我曾擔任告東尼馬房的策騎員，但如今作為練馬師，我十分幸運能在從練第三季再次派馬出爭打吡。這是我（繼2025年的『但求開心』後）第二年有賽駒列陣打吡大賽，我非常感謝馬主的支持。我們現在只需一點運氣之助。」

「會當凌」上季兩戰未嚐一勝，兩仗合共負於頭馬九個半馬位；但牠今季的演出進步神速，季內已取得五捷，而最近四仗更取得連勝。

巫偉傑說：「馬兒的演出實在令我們喜出望外，因為在我訓練牠的第一年，牠不太強壯，但一年後牠進步了很多，也變得更壯健。馬兒在各方面的表現都不斷提升，所以我很期待打吡大賽的來臨。」

本周日（3月22日）沙田馬場將舉行十場賽事，頭場戰利品讓賽（1600米第四班）將於下午一時正開跑。總獎金高達二千六百萬港元的第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽（2000米）則編為第七場，將於下午四時零五分開跑。