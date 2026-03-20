方嘉柏Ronan緊張兩駒

今早天未光之際，方嘉柏和兒子Ronan已經在烽火台欄邊逐一檢視旗下馬出操，其中當周日有程馬「話你知」（G392) 和「日日賞」（L273)在大圈快操時，方氏父子特意走出烽火台吼實，對兩駒均很重視。

其中「話你知」今早由方嘉柏的徒弟黃智弘主操，馬主Roshan與其父親Manu都是著名裁縫，曾經為不少世界知名人士做衫，兩父子皆獲授勳為太平紳士。而Roshan更是超級網紅，在Facebook、YouTube、Instagram、TikTok等多個社交平台都有粉絲支持，每次「話你知」出賽，他都會與太太，兒子及兩位千金入場，支持愛駒，並拍片分享在其社交平台，推廣香港賽馬運動。

「日日賞」

黃智弘今早操「話你知」。

陳嘉甜