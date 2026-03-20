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陳國泰到場睇三匹「紫荊」馬

馬圈快訊
更新時間：16:09 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:09 2026-03-20 HKT

今早沙田晨操的焦點，落在「紫荊」系馬主陳國泰身上。

陳國泰一早亮相於沙田馬場，細心觀看三匹由他和太太李妮一起名下養有的「紫荊盛勢」（K478)、「紫荊傳令」(L108)及「紫荊拼搏」(K031)。

「紫荊盛勢」今早在內圈快試；「紫荊傳令」和「紫荊拼搏」則在大圈快跳，「紫荊傳令」由助手主操；「紫荊拼搏」則由班德禮親試。

陳國泰和太太李妮的「紫拼盛勢」和「紫荊傳令」雙雙出戰周日第七場香港打吡大賽；「紫荊拼搏」則出戰第八場賽事。當以上三駒操練後，陳國泰均有前往機坪接馬，其中「紫荊拼搏」今早由班德禮操練後，希斯和陳國泰一起接馬。

另外，希廄的「球星」報爭周日第十場，今早由布文操練，希斯接馬摸馬頭，盡顯愛惜之情。

陳嘉甜

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