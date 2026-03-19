金拖鞋大賽多匹熱門分子須面對排外檔考驗

金拖鞋大賽（1200米一級賽）將於週六（3月21日）在澳洲玫瑰崗馬場舉行，多匹本來頗受看好的參賽馬巧合地均抽得外檔起步，令這場全球獎金最高的兩歲馬賽事的形勢變得更加緊湊。



完成排位抽籤後，部分參賽馬在此賽高達五百萬澳元（約合二千七百七十九萬港元）的總獎金中分一杯羹的機會似乎打了折扣，但也有一些馬匹的勝算看來有所提升，包括由艾靄琛及艾基保訓練的「茶艷如玉」。這匹雌馬在十六匹參賽馬中抽到第十二檔後，迅速成為熱門之選。



如果分別抽到第二及第三檔的第三後備及第四後備馬匹最終不在出賽名單之上，那麼剛於上仗攻下一項1200米二級賽的「茶艷如玉」更會從第十檔起步。



此賽自1957年創辦以來合共誕生出六十九匹頭馬，當中有五十二匹是從第一至第十檔起步。

艾靄琛滿意「茶艷如玉」檔位

艾靄琛表示，她很滿意「茶艷如玉」的檔位，更期待馬兒可從第十檔起步。



她說︰「角逐此賽時不論抽到哪個檔位，也需要運氣之助。但我很滿意這匹雌馬的態況，也十分高興牠成為賽前熱門。」



「我想到了這刻，所有艱苦的操練都已經完成了，但馬匹始終是馬匹，我們還是想小心翼翼地呵護牠們。」



艾靄琛表示，父系出自冠軍種馬「至高無極」的「茶艷如玉」是一匹十分健康且容易訓練的雌馬，接下來就要看代替麥道朗執韁的韋紀力的發揮。麥道朗今仗將改替華禮納旗下的「火球飛掠」主轡。



艾靄琛續道︰「我認為今屆賽事是歷來形勢最緊湊的其中一屆，尤其是來自維多利亞省的參賽馬看來十分出色。」



「我認為『常德統領』一直以來的演出都很不錯，而歐伯賢的那匹雄馬（『自主在望』）的試閘表現也非常亮眼，因此幾乎所有參賽馬都有機會爭勝。」



「但現在把『茶艷如玉』換成甚麼我都不會要。」

「常德統領」欲創造歷史

由施達誠訓練的「常德統領」若成功奪冠的話將創造歷史，成為首匹從第十三檔起步後揚威金拖鞋大賽的賽駒。



「戰跡」及「似非而是」分別抽到第十四及第十八檔後，受追捧程度隨即回落，但該兩匹雄馬的練馬師白敬雅卻表示毋須為此感到不高興。



他說︰「你無法改變排檔結果，因此我不會為這件事而發愁。驟眼看來，大部分前速快的馬匹都抽到外檔。」



「歐伯賢的那匹馬（『自主在望』）抽到第十七檔，而『南威之岬』則排在更外的第十九檔。牠們出閘後應該都會上前，所以其實問題不大。」



當說到若比賽當天一如預報般下大雨的話，白敬雅更表示：「誰敢說排在內檔必定有利？說不定外檔可能會是更好的檔位。」



來自維多利亞省的練馬師麥道萊一直希望旗下的「多棲才華」能抽到好檔，結果這匹藍鑽石錦標（1200米一級賽）出爐冠軍只能抽到十一檔，但只要第三後備「氈酒變奏」（第二檔）及第四後備「螢幕名花」（第三檔）最終均未能補上的話，「多棲才華」將可向內移進兩個檔位。



麥道萊說︰「跑完藍鑽石錦標後，馬兒一直保持良好狀態，沒有絲毫不妥。牠的態況甚為出色，令人覺得如果牠能在週六一戰抽到好檔的話，牠將會難以被擊敗。」



「自主在望」及「旅館小棧」於2月在考菲爾德角逐藍鑽石錦標時分別在「多棲才華」之後跑獲亞軍及季軍。「自主在望」今仗抽到第十七檔，而由佩思及肯爾迪訓練的「旅館小棧」則排在第十檔。



華禮納旗下的三匹參賽馬均抽到內檔，其中「火球飛掠」將自第七檔起步，而「意飛地」及「驍將星」則分別從第四及第一檔出閘。



金拖鞋大賽編為海外賽事第一組第八場，將於香港時間3月21日（星期六）下午一時三十五分開跑。