馬場浮世繪│落飛黨暴「富」 艾兆禮執二攤奪標
更新時間：23:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-18 HKT
今季「心星」系贏馬停不了，「信心星」季內三W兩度捧盃；「仁心星」及「滿心星」季內亦已奏捷；今晚輪到「富心星」出戰第五場愛爾蘭錦標，由於麥文堅因傷退下火線，臨場換艾兆禮操刀，結果騎者冷手執個熱煎堆捧盃，另贏「穿甲金鷹」起孖。
「富心星」今晚亦惹落飛黨垂青，臨場W着綠格至5.4倍，結果順利得手；方嘉柏贏「富心星」後累積43W，暫仍居於榜首。
最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
2026-03-17 18:49 HKT
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
2026-03-17 13:14 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT