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馬場浮世繪│落飛黨暴「富」 艾兆禮執二攤奪標

馬圈快訊
更新時間：23:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-18 HKT

今季「心星」系贏馬停不了，「信心星」季內三W兩度捧盃；「仁心星」及「滿心星」季內亦已奏捷；今晚輪到「富心星」出戰第五場愛爾蘭錦標，由於麥文堅因傷退下火線，臨場換艾兆禮操刀，結果騎者冷手執個熱煎堆捧盃，另贏「穿甲金鷹」起孖。

「富心星」今晚亦惹落飛黨垂青，臨場W着綠格至5.4倍，結果順利得手；方嘉柏贏「富心星」後累積43W，暫仍居於榜首。
 

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