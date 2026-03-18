馬場浮世繪│落飛黨暴「富」 艾兆禮執二攤奪標

今季「心星」系贏馬停不了，「信心星」季內三W兩度捧盃；「仁心星」及「滿心星」季內亦已奏捷；今晚輪到「富心星」出戰第五場愛爾蘭錦標，由於麥文堅因傷退下火線，臨場換艾兆禮操刀，結果騎者冷手執個熱煎堆捧盃，另贏「穿甲金鷹」起孖。

「富心星」今晚亦惹落飛黨垂青，臨場W着綠格至5.4倍，結果順利得手；方嘉柏贏「富心星」後累積43W，暫仍居於榜首。

