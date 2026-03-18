馬場密探048｜「環球英雄」輕鬆取勝

今晚快活谷第四場四班千二米，班德禮策騎希斯馬房的「環球英雄」輕鬆取勝。

賽後馬主團體經理人吳嵩說：「我們和班德禮真是好夾，他今季幫我們贏了七場頭馬，分別是『友愛心得』三W、『好友心得』三W以及今場的『環球英雄』。『環球英雄』 今仗排四檔有利，牠是馬房的第二志願，加上沒有落王牌。能夠成為正選，可能四班千二米報名馬不多，非常幸運可以成為正選，好彩班德禮同場沒有坐騎，可以能為此馬執韁，排好檔有助發揮。」