馬場密探048｜「大番薯」廖康銘中三元

今晚快活谷第三場四班一千米，廖康銘再下一城，過往只曾在泥地賽有表現的「大番薯」，在騎師金誠剛胯下克服十二檔，並擊敗大熱門「凝聚美麗」，爆出二十六倍大冷贏馬，廖廄包辦今晚頭三場頭馬。

廖康銘今晚手風大順，在頭兩場賽事以「神駒馬靈」和「穿甲金鷹」起孖，之後到第三場再贏「大番薯」。

廖康銘說:「『大番薯」過往曾經在五班贏過谷草一千米，可見馬兒不限於泥地，谷草亦勝任，今仗排在十二檔起步，形勢不利，猶幸金誠剛發揮出色，順利贏馬。此駒跑泥地和谷草皆合，日後部署更具彈性，只是評分已高，日後爭勝要看形勢。」

