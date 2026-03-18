馬場密探048｜「穿甲金鷹」廖廄起孖
更新時間：19:58 2026-03-18 HKT
發佈時間：19:58 2026-03-18 HKT
發佈時間：19:58 2026-03-18 HKT
廖康銘馬房今晚大舉搏殺，第一場憑「神駒馬靈」贏馬後，第二場的參戰馬「穿甲金鷹」初跑谷草中距離賽事，自六檔起步即搶岀領放，就此一放到底而回，廖康銘今晚率先起孖而回。
廖康銘今晚以「神駒馬靈」及「穿甲金鷹」起孖，包辦第一口孖寶。
賽後廖康銘說:「『穿甲金鷹』質素不俗，早前牠在快活谷試閘走勢悦目，因此今仗轉跑谷草，此馬跑谷草和田草亦合適。至於「神駒馬靈」來投時評分已屆反彈之力，有利，過往在五班曾有表現，今晚排二檔有助發揮，順利取勝。」
按下圖睇更多相片：
最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
2026-03-17 18:49 HKT
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
2026-03-17 13:14 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT