馬場密探048｜「穿甲金鷹」廖廄起孖

廖康銘馬房今晚大舉搏殺，第一場憑「神駒馬靈」贏馬後，第二場的參戰馬「穿甲金鷹」初跑谷草中距離賽事，自六檔起步即搶岀領放，就此一放到底而回，廖康銘今晚率先起孖而回。

廖康銘今晚以「神駒馬靈」及「穿甲金鷹」起孖，包辦第一口孖寶。

賽後廖康銘說:「『穿甲金鷹』質素不俗，早前牠在快活谷試閘走勢悦目，因此今仗轉跑谷草，此馬跑谷草和田草亦合適。至於「神駒馬靈」來投時評分已屆反彈之力，有利，過往在五班曾有表現，今晚排二檔有助發揮，順利取勝。」

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