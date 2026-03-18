黃寶妮周日復出 文家良兩駒支持

去年十一月策騎「家傳之寶」的見習女騎師黃寶妮，因為入閘後馬匹起擒而反倒，令她右腳脛骨骨折。經過治療和休養後，這位靚女騎師將於本周日打吡大賽日上陣復出騎四駒。除了黃寶妮的師傅賀賢外，文家良也一直提攜黃寶妮，不時安排合適的坐騎給予她主轡。

周日文廄的「君子」及「綫路滿貫」將交予她主轡，其中後駒在港初出即在黃寶妮胯下後上開齋，贏得精彩，人馬合拍，此馬或有力成為黃寶妮復出之戰的頭馬希望。

另外，文家良在周日打吡大賽派出不少實力馬列陣，其他騎師配搭如下：「錶」系大馬主楊建文家族的「錶之宇宙」配麥文堅、「皮具伯樂」配巫顯東、田泰安騎「金津寶駒」；潘頓騎「機械之星」，力爭佳績。

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陳嘉甜