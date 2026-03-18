Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃寶妮周日復出 文家良兩駒支持

馬圈快訊
更新時間：14:39 2026-03-18 HKT
發佈時間：14:39 2026-03-18 HKT

去年十一月策騎「家傳之寶」的見習女騎師黃寶妮，因為入閘後馬匹起擒而反倒，令她右腳脛骨骨折。經過治療和休養後，這位靚女騎師將於本周日打吡大賽日上陣復出騎四駒。除了黃寶妮的師傅賀賢外，文家良也一直提攜黃寶妮，不時安排合適的坐騎給予她主轡。

周日文廄的「君子」及「綫路滿貫」將交予她主轡，其中後駒在港初出即在黃寶妮胯下後上開齋，贏得精彩，人馬合拍，此馬或有力成為黃寶妮復出之戰的頭馬希望。

另外，文家良在周日打吡大賽派出不少實力馬列陣，其他騎師配搭如下：「錶」系大馬主楊建文家族的「錶之宇宙」配麥文堅、「皮具伯樂」配巫顯東、田泰安騎「金津寶駒」；潘頓騎「機械之星」，力爭佳績。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
20小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
2小時前
元朗青朗公路水牛被撞傷 局部封路逾2小時釀大塞車
01:03
元朗青朗公路水牛被撞傷 局部封路逾2小時釀大塞車
突發
4小時前
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
2026-03-17 13:20 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
02:28
伊朗局勢｜一名間諜遭伊朗處決 被指曾向以色列提供敏感區域圖像信息｜持續更新
即時國際
1小時前
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
影視圈
6小時前