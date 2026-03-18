富衛保險冠軍賽馬日│「嘉應高昇」、「浪漫勇士」領銜迎擊「格倫島」、「蒙面舞會」及「博物街」

二十三匹一級賽盟主已分別報爭富衛保險冠軍賽馬日的三項一級賽，期望在豐厚的獎金中分一杯羹。該項全球馬壇矚目的馬壇盛事已定於4月26日星期日在沙田舉行，三項一級賽的總獎金合共高達七千八百萬港元，再創歷年之最。



該三項一級賽分別是途程2000米的富衛保險女皇盃（總獎金三千萬港元），1600米的富衛保險冠軍一哩賽（總獎金二千四百萬港元）及1200米的主席短途獎（總獎金二千四百萬港元），各項賽事的參賽馬上限均為十四匹。今年共有一百零一匹來自全球各地的菁英有機會競逐該三項賽事，希望能佔一參賽席位，爭逐殊榮。



今屆賽事的主隊陣容強勁，最備受矚目的佳駟有「嘉應高昇」、「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」、「紅運帝王」、「驕陽明駒」、「錶之銀河」、「舉步生風」、「金鑽貴人」及「祝願」。眾駒當中，全球最佳短途馬「嘉應高昇」將於4月6日出戰總獎金五百三十五萬港元的短途錦標（1200米二級賽），如能順利勝出該仗，更有望於富衛保險冠軍賽馬日舉行的主席短途獎力爭二十連勝。

「嘉應高昇」有望於4月在沙田舉行的富衛保險冠軍賽馬日中爭取二十連勝。



「嘉應高昇」服役以來已屢破紀錄，在主席短途獎一仗將力爭第九項一級賽頭馬。該駒於3月公佈的浪琴世界最佳馬匹排名上力壓「浪漫勇士」，成為目前全球評分最高的現役賽駒；而牠目前也是沙田1200米草地賽事的場地時間紀錄保持者（1分07.20秒）。

客隊則共有六十三匹賽駒報名角逐，當中以「格倫島」、「蒙面舞會」、「博物街」、「御冠軍」、「同工之妙」、「野田分位」、「國民樂派」、「遠觀天象」、「赤道帶」、「倍留神」、「王庭貴女」及「真命新帝」等頂尖佳駟最具瞄頭。



出自香港國際馬匹拍賣會的「浪漫勇士」不但是香港賽馬史上唯一的十三項一級賽盟主，更曾於2022年至2024年連贏三屆富衛保險女皇盃，創下史無前例的紀錄；該駒今年再戰此賽將力爭第四次摘下錦標，為競賽生涯增添輝煌一筆。



上季（2024/2025年度馬季）三冠王「遨遊氣泡」曾六度在沙田勝出一級賽。這匹佳駟去年在富衛保險冠軍一哩賽中以短距離之差不敵「紅運帝王」屈居亞軍，今季再度參賽盼可更上層樓摘冠而回，但將再遇力爭衛冕的「紅運帝王」，必有一番龍爭虎鬥。



今年主隊的報名馬匹共有五匹一級賽冠軍，其中四奪一級賽錦標的「金鑽貴人」曾於1月出爭總獎金一千三百萬港元的董事盃（1600米一級賽），憑優異表現在「浪漫勇士」之後跑入亞席，預料牠將於當天作休後復出，增程角逐富衛保險冠軍一哩賽。此外，同樣於當天重返賽場的短途良駒「驕陽明駒」曾五次在一級賽中在「嘉應高昇」之後跑獲亞軍，戰績出色。



「錶之銀河」及「祝願」均已報爭富衛保險冠軍一哩賽，而「舉步生風」則已報名角逐主席短途獎挑戰難逢敵手的「嘉應高昇」。



「浪漫勇士」或會在今屆富衛保險女皇盃遇上服役至今數一數二的強敵，焦點落在去年秋季天皇賞（2000米一級賽）盟主「蒙面舞會」之上。「蒙面舞會」上仗在去年的日本盃（2400米一級賽）不敵「格倫島」而得亞軍，而在該役跑入季席的一級賽盟主「野田分位」也已報名參賽。

「蒙面舞會」力求在富衛保險女皇盃取得競賽生涯第二場一級賽勝利。



2025年浪琴世界最佳馬匹「格倫島」已報爭富衛保險女皇盃，而同樣已報名角逐該賽的「同工之妙」則有望自去年攻下總獎金二千六百萬港元的浪琴香港瓶（2400米一級賽）以來首次重返沙田馬場出賽。

「博物街」是當今世界馬壇最炙手可熱的佳駟之一，至今十戰已兩度攻下一級賽，先於去年在日本二千堅尼（2000米一級賽）中以出色姿態力壓「蒙面舞會」掄元，其後於同年12月揚威有馬紀念賽（2500米一級賽）。



伯特麾下的「御冠軍」已報爭富衛保險女皇盃。這匹九捷馬上仗角逐今年的新未來城草地盃（2100米一級賽），最終以逾四個馬位之先大勝而回。



「大怪奇」今年攻下酋長錦標（2400米二級賽），取得至今其中一場最重要的勝仗。這匹經驗豐富的賽駒與「宇宙雨林」、「真命新帝」、「國民樂派」、「活生生」及「喬治堡」均已報名角逐富衛保險女皇盃。



一級賽盟主「名城潮流」同樣已報爭富衛保險女皇盃。此外，曾兩度在沙田入位的「譽滿杜拜」也有望第六次來港參賽，力爭在港首場頭馬。



至今已四度勝出一級賽的一哩佳駟「遠觀天象」則報名出爭富衛保險冠軍一哩賽，期望第二次在沙田上陣能打破自2017年以來由本地訓練賽駒壟斷的局面，讓「紅運帝王」、「遨遊氣泡」、「錶之銀河」及「祝願」等一眾主隊代表嚴陣以待，力求抵禦「遠觀天象」及其他外隊挑戰者。

「紅運帝王」在2025年富衛保險冠軍一哩賽中力壓「遨遊氣泡」奪冠。



「地神力」今次也將第二度遠征沙田。這匹佳駟去年在富衛保險冠軍一哩賽中取得第九名，其後在同年的安田紀念賽（1600米一級賽）及一哩冠軍賽（1600米一級賽）中均不敵「遠觀天象」而屈居亞軍。



能征慣戰的「一束芳花」曾先後在三個賽馬地區上陣，包括於今年2月初以出色姿態攻下首屆阿布達比金盃（1600米表列賽），預料將挾勇態來港作賽。



「港邊小區」或有機會再次加入富衛保險冠軍一哩賽的戰團。這匹曾在皇家雅士谷賽期揚威一級賽的佳駟去年在浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）取得第四名，今次將捲土重來，屆時或會與去年蘭域堅尼（1600米一級賽）及銀鷹錦標（1300米）的冠軍得主「全能鐵衛」同場較量。



今年全明星一哩賽（1600米一級賽）的冠、亞軍「倜儻小貓」及「揮發」均雙雙有望來港角逐富衛保險冠軍一哩賽。隸屬高多芬陣營的「倜儻小貓」至今三十一戰八勝，包括攻下三項一級賽；至於「揮發」則會於出戰即將舉行的佐治萊德錦標（1500米一級賽）及唐加士打一哩賽（1600米一級賽）後，再決定是否來港參賽。

「赤道帶」於2月在考菲爾德勝出渥利盾（1100米一級賽）。



「里見夢境」曾兩度在一級賽中在「嘉應高昇」之後跑入位置，今次或將第四度在沙田上陣，再次與該匹由大衛希斯訓練的短途巨星對壘。除了「里見夢境」外，2024年短途馬錦標（1200米一級賽）冠軍「賢德之君」及一級賽盟主「赤道帶」、「倍留神」及「王庭貴女」或會一同加入戰團。



潛質優厚的新星「天使資金」迄今十三戰五勝，也曾在兩項一級賽中跑入位置，包括本月角逐新市場讓賽（1200米一級賽）時在「好力駒」之後跑入季席。「六月寶兒」、「巨星配對」、「北美勇族」及「緋緋紅」也名列今屆主席短途獎的報名馬匹名單之上。



本週日（3月22日）下午沙田馬場將上演總獎金高達二千六百萬港元的第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽（2000米），其中八匹優先出賽馬匹已報爭富衛保險冠軍賽馬日的一級賽，分別是「小鳥天堂」、「白鷺金剛」、「一定超」、「會當凌」、「紫荊傳令」、「紫荊盛勢」、「喜尊龍」及「數字天文」。

「浪漫勇士」今年揚威總獎金一千三百萬港元的花旗銀行香港金盃（2000米一級賽）。



香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「我們非常高興看到來自全球各地的佳駟紛紛報名參加在沙田舉行的富衛保險冠軍賽馬日的各項大賽，包括二十三匹一級賽盟主，屆時各地菁英將與香港的冠軍級佳駟『嘉應高昇』及『浪漫勇士』展開精彩比拼。」



「『嘉應高昇』是一匹非同凡響的世界級佳駟，也是全球首屈一指的短途菁英，每次出賽時的演出都令人拍案叫絕。假如牠成功於4月6日勝出短途錦標，則可望繼續締創歷史，於富衛保險冠軍賽馬日力爭成為首匹創下二十連勝的香港訓練賽駒。」



「世界王者『浪漫勇士』繼續在國際舞台綻放光芒，牠是香港馬壇迄今唯一曾攻下十三項一級賽的冠軍級良駒，今次將力爭第四度揚威富衛保險女皇盃，繼續刷新紀錄，但牠先要擊敗一眾實力強橫的對手，包括一級賽冠軍『蒙面舞會』、『博物街』及『御冠軍』，而『格倫島』也有可能會加入戰團。總括而言，我們對於即將迎接另一個精彩紛呈的春季賽馬盛事感到無比興奮，也十分期待這個頂級國際賽事的重要賽日。」