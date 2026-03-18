廖事如神│「翠紅」潛力股揸膽

今屆打吡實在充滿話題，繼「紫荊盛勢」趕上經典盃尾班車，再贏經典盃後，再有麥道朗因航班問題未能策「紫荊傳令」，輾轉交由潘頓接手。潘頓本應連續兩屆缺席打吡，忽然又能出戰，實在極之戲劇性。

第四場四班千二米乃亂局，有近績支持的賽駒寥寥可數。「川河石駒」以自購馬身分今季出道，初出於谷草一千米已上名。雖說該仗被頭二馬拋離，但以初出馬計可即於谷草一千有走勢，並不容易。其後轉戰田泥、田草都無功，今場回師谷草。賽前於從化操練及小休，望可培養新鮮感，憑班底及狀態，居此已具威脅。「三強」贏馬加分後長期負重磅，經數仗減分後又開始接近贏馬評分，不容忽視。「超霸勝」勝出率偏低，但臨近季尾階段有權賺形勢上名；上季尾於同程排一檔勝出，今場或可照辦煮碗。「順成之星」一再於陣上撲近，可惜暫無顯著進步，觀乎賽前操練，狀態保持不俗水準，排五檔居二疊生位可衝得接近。

第七場二班千二米，「翠紅」增程挑戰經典一哩賽鎩羽而歸，賽後更刻意休息三兩周，其後復課狀態良好，試大閘更跑第一。上季曾兩勝谷草千二米，蹄下敗將「安康萬里」、「風雲武士」等非等閒，甚至今季初休後復出，於田草一千輕取實力馬「會長之寶」的表現亦出色。四歲馬質新當銳有潛力，不二膽材。「顏色之皇」今季五場非冠即亞極準繩，惟加分已多，負頂磅可爭不穩。「魔術控制」初戴眼罩轉戰谷草，過往於此程欠證明，但年長馬轉配備或可憑新鮮感提升表現。「友愛心得」持續令人驚喜，上仗嘗試留後竟逢馬過馬一攻而破，證明尚有進步。

廖浩賢精選

第四場 3 川河石駒 4 三強

5 超霸勝 8 順成之星

第七場 6 翠紅 1 顏色之皇

2 魔術控制 7 友愛心得