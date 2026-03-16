今屆四歲馬系列，原本八屆冠軍騎師潘頓面對幸福的煩惱，起初有「睿盛人生」、「美麗星辰」、「白鷺金剛」及「小鳥天堂」可揀，後來潘頓揀騎「睿盛人生」；廖康銘則不等潘頓答覆，卜了布文騎「白鷺金剛」、丁冠豪則卜定何澤堯騎「小鳥天堂」，其後潘頓不騎「睿盛人生」，後駒換上田泰安，令潘頓在今屆打吡由由幸福的煩惱變成坐冷板凳。

由於麥道朗找不到合適的航班，游達榮和「紫荊」系馬主商討後，決定「紫荊傳令」由潘頓主㘘出戰今屆打吡。

由於麥道朗找不到合適的航班，游達榮和「紫荊」系馬主商討後，決定「紫荊傳令」(圖) 由潘頓主㘘出戰今屆打吡。

陳嘉甜



