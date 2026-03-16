潘頓打吡終於有坐騎
更新時間：17:57 2026-03-16 HKT
發佈時間：17:57 2026-03-16 HKT
發佈時間：17:57 2026-03-16 HKT
今屆四歲馬系列，原本八屆冠軍騎師潘頓面對幸福的煩惱，起初有「睿盛人生」、「美麗星辰」、「白鷺金剛」及「小鳥天堂」可揀，後來潘頓揀騎「睿盛人生」；廖康銘則不等潘頓答覆，卜了布文騎「白鷺金剛」、丁冠豪則卜定何澤堯騎「小鳥天堂」，其後潘頓不騎「睿盛人生」，後駒換上田泰安，令潘頓在今屆打吡由由幸福的煩惱變成坐冷板凳。
由於麥道朗找不到合適的航班，游達榮和「紫荊」系馬主商討後，決定「紫荊傳令」由潘頓主㘘出戰今屆打吡。
陳嘉甜
最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
2026-03-15 18:02 HKT