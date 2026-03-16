香港賽馬會宣佈推出「卓越系列」獎金計劃 提升馬主引進優質賽駒的獎勵





香港賽馬會（馬會）宣佈，將為高評分曾出賽馬匹在港服役四歲賽季的表現提供額外獎金。由2026/27年度馬季開始推出的全新「卓越系列」獎金計劃，專為進口時評分達70分或以上的自購曾出賽馬匹而設，適用於由開季至4月底期間所有途程為1400米或以上的第三班或以上級別賽事。



合資格馬匹可獲取最多一百萬港元的「卓越系列」獎金計劃額外獎金，每場獎金分配如下：頭馬五十萬港元、亞軍三十萬港元及季軍二十萬港元。



若一匹評分達70分或以上並於開季時年屆四歲的南半球出生馬匹或於1月年屆四歲的北半球出生馬匹，於4月30日前兩度勝出1400米或以上的第三班或以上級別賽事，馬主可透過「卓越系列」獎金計劃分別獲發五十萬港元獎金兩次，共獲得最多一百萬港元的額外獎金。



「卓越系列」獎金計劃的獎金將在現行的自購曾出賽馬匹特別獎金計劃的獎金之上額外發放。根據現行的自購曾出賽馬匹特別獎金計劃，自購曾出賽馬匹於首次勝出第三班賽事時可獲得一百五十萬港元特別獎金，並於首次勝出第二班或以上級別賽事時可獲得一百五十萬元遞增獎金。



「卓越系列」獎金計劃將使自購曾出賽馬匹可獲得的最高特別獎金總額提升至四百萬港元。

「卓越系列」獎金計劃將使自購曾出賽馬匹，可獲得的最高特別獎金總額提升至四百萬港元。



香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安說：「馬會致力持續提升馬主養馬的價值，以及提高香港世界級賽駒的質素。我們認為自購曾出賽馬匹特別獎金計劃成效顯著，在此之上推行額外的獎金計劃，可更進一步回饋馬主，鼓勵他們作出重大投資購入高評分馬匹。我們深明這些優質賽駒的市場競爭非常激烈，馬會可透過「卓越系列」獎金計劃協助馬主購入優質賽駒。」



截至3月16日為止，馬會於2025/2026年度馬季已向馬主發放合共六千四百五十萬港元的特別獎金，包括自購曾出賽馬匹特別獎金38次（合共六千一百五十萬港元）及自購新馬特別獎金3次（合共三百萬港元）。

巴西進口賽駒「睿盛人生」在港一出即勝，為馬主在賽事獎金以外再贏得合共三百萬港元的特別獎金。



今年的馬匹抽籤自2026年3月2日（星期一）起已開始接受申請。是次馬匹抽籤將發出合共四百六十張馬匹進口許可證，包括一百二十張自購曾出賽馬匹進口許可證及三百四十張自購新馬進口許可證。申請截止時間為2026年4月14日（星期二）下午五時正。



申請表格可在香港跑馬地體育道一號香港賽馬會總部大樓的接待處及馬會會所索取，或於香港賽馬會網站下載 ：http://member.hkjc.com/ch/ballot。



今年也可於上述網頁進行網上申請，惟僅適用於個人申請者、已註冊合夥馬主及已註冊賽馬團體。