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沈慧林再獲委任為教授

馬圈快訊
更新時間：15:04 2026-03-16 HKT
發佈時間：15:04 2026-03-16 HKT

「飛輪」系馬主沈慧林是年輕的企業家，創立香港品牌陀飛輪鐘錶事業，把事業打理得有聲有色，最難得是他樂於把創業的寶貴經驗與年輕人分享。

沈慧林除了是城市大學商學院的兼職教授（Adjunct Professor）；港大經營學院助理客席教授；華南師範大學兼職教授；宏恩基督教學院被委任為兼職教授外，近期他再次獲得大學的邀請做教授。

小記訪問沈慧林，他開心地分享說：「廣州華商學院以財經、管理、商科為特色，重視應用型人才培養，着力提升學生實踐能力與社會經驗。我十分榮幸獲聘為該校客座教授及創新創業導師，我期待未來我所屬企業能與廣州華商學院開展多方位、深層次的合作。」

沈慧林又表示，他非常感謝和榮幸獲華商科教集團的邀請，到訪廣州華商學院，為一百多名本科生進行演講分享。

沈慧林是「飛輪」系馬主之一，他的生力軍「飛輪日上」將交由黎昭昇訓練。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜


 

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