馬場密探048｜「上市魅力」一放到底

今午沙田日馬頭場五班泥地一六五○米即爆岀冷門，蘇偉賢馬房久未贏馬的「上市魅力」，在騎師田泰安胯下起步後單騎領放，並就此一放到底，爆出十五倍冷門贏馬。

「昇瀧駒」騎練蘇偉賢和田泰安早前因為中東局勢緊張而一度滯留杜拜，兩人已經平安回港，今日攜手合作，在沙田賽事勝出頭場五班一哩泥地的「上市魅力」。賽後蘇偉賢幽默地形容他和田泰安是「飛彈組合」。

蘇偉賢說：「『上市魅力』早前在五班只跑得接近，未能重敲勝門，可能之前馬匹出賽太多，因此我便向馬主建議，讓馬兒小休，給牠培養新鮮感。賽前我對田泰安說，我不介意『上市魅力』放頭跑，若然順利擺前，控制自造步速也可以。『上市魅力』上季在田草千六米贏馬，由於牠早前曾經在泥閘走勢不錯，因此今次我向馬主建議讓牠轉爭泥地，結果牠今場成功再交出頭馬，可見牠的性能泥草皆合。」