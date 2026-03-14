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羅富全「路路勁」「醒目高球」

馬圈快訊
更新時間：18:21 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:21 2026-03-14 HKT

羅富全馬房早前連贏三個賽日後，剛周三出馬不多，因而未能繼續交出成績。不過明日沙田賽事，羅廄六匹參戰馬俱實力不弱，大有機會取得頭馬進帳，羅富全接受查詢時亦透露，「路路勁」和「醒目高球」近績不俗，今次各自出戰合適路程，皆具爭勝機會。

路路勁再跑同程

「路路勁」上場力拼僅負於「興馳千里」得亞軍。
「路路勁」上場力拼僅負於「興馳千里」得亞軍。

「路路勁」之前一直競逐谷草短途賽，可是上場改爭沙田直路賽，卻力拼僅負於「興馳千里」得亞軍，演出明顯進步。明日再跑同程，練者分析說：「『路路勁』質素良好，只是因傷患才影響演出，今季初出後被發現流鼻血，幸好牠獲得足夠時間休息，狀態逐步回勇；由於牠之前曾在從化馬場試直路閘走勢理想，於是上次便決定部署牠跑直路賽，結果效果理想，只以極短距離敗在另一匹質新馬腳下。復課以來牠操練正常，狀態續有進展，今次再跑直路賽，即使對手實力不弱，我仍希望牠能跑出水準，取得前列最佳名次歸來。」

醒目高球力爭三捷

「醒目高球」上仗輕易取得在港第二場頭馬。
「醒目高球」上仗輕易取得在港第二場頭馬。

「醒目高球」上仗輕易取得在港第二場頭馬，表現出色。今次升上三班再跑田草千二，羅富全說：「『醒目高球』服役初期脾氣較大，部署方面需要特別小心，但牠畢竟具有質素，上陣至今每仗均有進步，上仗更以兩個多馬位擊敗對手，今次升班出賽，跟實力更高的馬匹競逐，但牠本身亦在進步，加上賽前準備工夫充足，屆時將繼續以佳態出賽，全力爭取今季第三場頭馬。」

另一方面，羅富全表示「天威」上季征戰頻繁，共取得四場頭馬，之後自然需要時間回復狀態；今季此駒連敗多場之後，評分終於下調至合適水平，上仗亦開始接近。早前牠出試泥閘跑第二，反映狀態逐漸復甦，今仗「天威」強配布文跑最正宗的泥地中距離，也有條件走得接近。

文傑

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