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波仔至醒靈活玩│「增旺」千四有計

馬圈快訊
更新時間：02:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-15 HKT

C+3跑道今季用過七次，當中四班千四米乃恆常路程，每次都至少有一場。季內C+3跑道合共跑過十一場四班千四米，當中只有賺慢步速的「自動自覺」及「戀愛狂」能一放到底贏馬；其次在正常步速下，「笑喜喜」、「嵐臣」及「進傲星」則沿途守五至六位贏馬；其餘「豐辰」、「一生好彩」（贏兩次）、「首飾悟空」、「機械之星」以及「活力拍檔」都是後上掄元。因此，即使選用較窄跑道，也並非完全大利領放馬。

今日草地採用C+3跑道，第九場四班千四米，原本已有數匹前置馬，現在後備補入「朗日自強」後，似乎有機會再多一匹前置賽駒，預計早段步速屬偏快場合，故今場想敲一匹應屬半冷身分的「增旺」，前仗已證明是強組賽事，牠直路被「風采人生」及「賢知友您」干擾下衝刺不順，惟過終點後餘勢不弱。

上仗「增旺」初跑千四米，大部分時間走三疊競跑，入直路前更走四疊可謂蝕位無數，但最終並無潰敗，表現唔算差。再查其母線有長力根據，現役同父馬「一定超」在港初跑千四亦即贏，故賀賢替牠再報千四米，應有一定把握，檔位內移至五檔不妨冷敲。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 二重彩 1 複式膽拖 2 5 7
第四場 Q 3 4 5 10 複式
第九場 WP 13
混合過關三串七  共146注

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