田泰安「三甲之星」「隋我同來」
更新時間：19:00 2026-03-13 HKT
今季桂福特在港開倉以來，一直重用田泰安，延續昔日的緊密合作關係，至今亦取得不俗佳績。周日沙田賽事，桂廄將有五駒交予田泰安主轡，騎者表示牠們均為質新分子，且狀態正在冒勇，戰鬥力不斷增強，希望屆時可連場入圍，其中以「三甲之星」和「隋我同來」爭勝機會最高。
三甲之星收復前失
出戰第六場三班一千米的「三甲之星」，這匹澳洲自購馬前仗在港初出即在直路賽跑獲亞軍，但上仗增程跑千二米卻表現平平，未能再次上名；周日回師直路賽，田泰安說：「其實『三甲之星』跑千二米亦合腳法，只是上仗排在最差的十四檔起步，我決定採用較主動的方式發揮，起步後將其置於前列位置，但此舉令其耗力太多，因而在末段無以為繼。賽後馬兒操練走勢仍佳，狀態沒有受落敗影響，今次回師直路賽亦是射程範圍，希望可跑出應有水準，贏回一場頭馬。」
隋我同來再戰同程
列陣第七場四班千四米的「隋我同來」，今季跑過幾場賽事之後，上仗終於在千四米後上跑獲亞軍，首度在港上名；周日再戰同程，田泰安說：「『隋我同來』今季只三歲，仍需要時間學習，所以季初陣上走來較生硬及稚嫩，幸好多操多跑之後，已經逐漸走上正軌。上仗牠即使起步不快，但之後逐漸回復走勢，直路更愈追愈近，表現較前進步。今戰再跑千四米，希望牠能夠維持進度，爭取更佳成績。」
另外，田泰安指出爭第四場四班千二米的「堅先生」，自開操以來一直操練正常，狀態循序漸進，試閘表現亦愈來愈好。今戰初次在港上陣出爭千二米，應屬射程範圍，但始終三歲馬欠出賽經驗，表現如何較難以預料，但他臨場必全力以赴，希望屆時可拼入前列位置歸來。
