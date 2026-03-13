香港打吡大賽│「小鳥天堂」及「紫荊盛勢」等四歲新星 獲選競逐寶馬香港打吡大賽

第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽（2000米）將於下週日（3月22日）在沙田上演。這項四歲馬經典賽事系列重頭戲的總獎金高達二千六百萬港元，是一眾香港新秀賽駒的終極考驗，爭取一生一次的四歲功名，加上今年適逢馬年，更使今屆打吡冠軍更意義非凡。今屆十四匹獲正選資格參賽的馬匹均是令人憧憬的新星，尤其以「小鳥天堂」及「紫荊盛勢」最受注目。

打吡大賽優先出賽馬匹名單。

「小鳥天堂」目前評分103分，是眾獲選馬匹中評分最高的一駒。此匹高金沛名下賽駒前仗攻下總獎金高達一千三百萬港元的香港經典一哩賽（1600米），今仗將力爭出道以來第七捷，並助練馬師丁冠豪首度稱霸這項全城各路人馬均夢寐以求勝出的大賽。

「小鳥天堂」在四歲馬經典賽事系列中先拔頭籌。



「紫荊盛勢」上仗競逐四歲馬經典賽事系列次關香港經典盃（1800米），在末段展開強勁衝刺，成功以出色姿態揚威該項總獎金一千三百萬港元的賽事。此匹由陳李妮與陳國泰擁有的參賽馬料將成為今仗的爭標要角之一，而牠的練馬師羅富全曾於2019年憑「添滿意」攻克寶馬香港打吡大賽。



除「紫荊盛勢」外，羅富全也會派出「數字天文」與「至尊瑰寶」出爭寶馬香港打吡大賽。「數字天文」現時評分100分，前仗攻下總獎金達四百二十萬港元的三級賽百週年紀念銀瓶（1800米讓賽），上仗在香港經典盃中則以一個半馬位之差不敵頭馬「紫荊盛勢」取得第四名；「至尊瑰寶」則從未競逐1650米以上途程。

「紫荊盛勢」攻下香港經典盃。



香港打吡大賽早於1873年首度舉辦，現時僅限四歲馬參加。過去曾登上此賽冠軍寶座的名駒包括「翠河」（1991年）、「奔騰」（1997年）、「爪皇凌雨」（2005年）、「爆冷」（2006年）、「雄心威龍」（2011年）、「威爾頓」（2014年）、「明月千里」（2016年）、「佳龍駒」（2017年）、「金鎗六十」（2020年）、「浪漫勇士」（2022年）、「遨遊氣泡」（2023年）及「百賀飛駒」（2025年）。



廖康銘去年派遣「祝願」角逐寶馬香港打吡大賽，結果該駒僅以短距離之差屈居亞軍。他今屆將派出「白鷺金剛」上陣，力爭更進一步奪冠而回。「白鷺金剛」由白鷺團體擁有，上仗在香港經典盃中不敵「紫荊盛勢」跑獲亞軍。



「錶之宇宙」由文家良訓練，於1月傷癒復出後首戰即以悅目姿態奪魁，上仗在香港經典盃中憑末段的凌厲衝刺跑獲季軍，今仗將首度挑戰2000米途程。

「數字天文」代表羅富全出戰今屆寶馬香港打吡大賽。



伍鵬志於2024年憑「錶之銀河」在寶馬香港打吡大賽中獲得亞軍，今年將派遣曾在巴西攻下一級賽的「睿盛人生」角逐這項香港賽馬最高榮譽的賽事。「睿盛人生」至今在港五戰兩勝，該兩捷均來自第二班賽事。



香港馬壇殿堂級人物告東尼從騎時曾分別憑「同德」（1983年）、「新兩心知」（1987年）、「青城」（1988年）及「有性格」（1995年）四奪打吡冠軍。他轉任練馬師至今，又曾先後憑「幸運馬主」（2004年）和「喜蓮福星」（2008年）兩度揚威打吡大賽。



告東尼今年將派出「美麗星晨」上陣，力求在這項享負盛名的大賽中再創佳績。該駒在港已取得兩捷，前仗則在香港經典一哩賽中為馬主郭氏家族跑獲季軍。



十三屆香港冠軍練馬師蔡約翰在四歲馬經典賽事系列中同樣戰績輝煌，包括曾先後憑「陽明飛飛」（2012年）、「戰利品」（2015年）及「平海福星」（2018年）三度摘下香港打吡大賽桂冠。



這位澳洲賽馬名人堂練馬師將在今屆打吡大賽中派出「至尊高超」爭功。此駒今仗將首度增程角逐2000米賽事。下週日上演的寶馬香港打吡大賽頭馬獎金高達一千四百五十六萬港元。



香港賽馬會行政總裁應家柏表示：「我在此祝賀獲選角逐寶馬香港打吡大賽的十四匹賽駒的馬主，屆時我們將一同見證今年的冠軍誕生，成就一生一次的四歲功名，尤其今屆賽事適逢馬年，更是意義非凡。」



「寶馬香港打吡大賽是全球馬壇其中一項最盛大的體育盛事。此賽歷史非常悠久，是廣受本地及海外馬迷注目的焦點之一，將轉播至全球多個地點。」



「馬年系列活動標誌著香港賽馬歷史上最令人振奮的篇章之一，而能夠於我們慶祝馬匹與香港之間獨特聯繫的這一年，派馬競逐寶馬香港打吡大賽更是一項成就，充分體現馬匹如何象徵著這個城市的『我做得到』精神，以及堅韌與追求卓越的價值。」



「寶馬香港打吡大賽歷來誕生了眾多冠軍級佳駟，例如近年的盟主『金鎗六十』、『浪漫勇士』及『遨遊氣泡』。今年四歲馬經典賽事系列首兩關競爭非常熾烈，相信寶馬香港打吡大賽也不會例外。」



「我想藉此機會感謝贊助商寶馬與森那美汽車集團（香港及澳門），自2013年以來他們一直擔任寶馬香港打吡大賽的合作夥伴。」



蘇偉賢於2023年憑「新力高升」攻下香港經典盃，將派出「喜尊龍」力爭首次揚威寶馬香港打吡大賽。「喜尊龍」出道至今累積三捷，於2月出戰香港經典一哩賽時受干擾，最終取得第五名。

「會當凌」將力爭五連勝。



巫偉傑麾下的「會當凌」今季表現令人眼前一亮，將挾佳績進軍3月22日的寶馬香港打吡大賽。這匹「摘星勇驥」的子嗣於今季六戰五勝，包括近四仗全勝，今仗將首次挑戰1400米以上途程。



「幸運派彩」在徐雨石的訓練下於今季取得一冠兩位，上仗在香港經典盃憑悅目的走勢取得第六名，得以進軍寶馬香港打吡大賽。



游達榮今年將首次參與寶馬香港打吡大賽，派遣「一定超」及「紫荊傳令」競逐殊榮。「一定超」迄今在沙田三度建功，並在香港經典盃表現不俗，取得第五名；「紫荊傳令」則是馬主陳國泰與陳李妮在今屆賽事的另一參戰馬，來港前曾在皇家雅士谷賽期的賽事中入位。



香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「寶馬香港打吡大賽是香港馬壇每年最矚目盛事之一，每一位馬主都夢寐以求能夠派出名下賽駒成就這項一生一次的功名，晉身冠軍級佳駟行列。首屆打吡大賽於1873年舉行，今年這項歷史悠久的賽事將迎來第一百四十九屆，而歷屆打吡王者均是實至名歸，包括家喻戶曉的十三項一級賽盟主『浪漫勇士』。」



「這項大賽每年都造就我們馬壇的未來之星，今年賽事勢將為香港賽馬史再添精彩篇章，一眾潛質優厚的新星將於下週日在沙田一較高下。」



寶馬香港打吡大賽的參賽馬匹上限為十四匹，四匹後備馬匹分別為「風將」、「綫路滿貫」、「友瑩光」及「川河耀駒」。



