「金鎗六十」華人團隊濟濟一堂

昨晚「金鎗」系馬主陳家樑伉儷在沙田馬場會所擺孫兒百日宴，宴開二十多席，邀請家人和朋友到場。

三屆馬王「金鎗六十」的華人團隊包括馬主陳家樑、練馬師呂健威、騎馬人余健誠和領班劉允傑（當年是照顧「金鎗六十」的馬伕，日前升任為馬房領班）、騎師何澤堯濟濟一堂，出席陳家樑孫仔百日宴，眾人都祝福小朋友快高長大！健健康康！開心成長！

陳家樑除了在香港養馬外，在英國也有養馬，他在英國名下的Golden Conqueror（「金鎗霸王」）的練馬師Roger Varian（馬會譯名：韋利安）也有到場，恭賀陳氏伉儷。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

