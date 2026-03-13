「金鎗六十」華人團隊濟濟一堂
更新時間：13:47 2026-03-13 HKT
發佈時間：13:47 2026-03-13 HKT
發佈時間：13:47 2026-03-13 HKT
昨晚「金鎗」系馬主陳家樑伉儷在沙田馬場會所擺孫兒百日宴，宴開二十多席，邀請家人和朋友到場。
三屆馬王「金鎗六十」的華人團隊包括馬主陳家樑、練馬師呂健威、騎馬人余健誠和領班劉允傑（當年是照顧「金鎗六十」的馬伕，日前升任為馬房領班）、騎師何澤堯濟濟一堂，出席陳家樑孫仔百日宴，眾人都祝福小朋友快高長大！健健康康！開心成長！
陳家樑除了在香港養馬外，在英國也有養馬，他在英國名下的Golden Conqueror（「金鎗霸王」）的練馬師Roger Varian（馬會譯名：韋利安）也有到場，恭賀陳氏伉儷。
按圖睇有關相片：
陳嘉甜
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT