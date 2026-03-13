嘉應高昇榮登世一 浪漫勇士排第二

兩匹在香港受訓的頂尖佳駟於昨日公布的最新一期浪琴世界馬匹排名榜上高踞前兩名位置，成績卓越。

當中由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」，以128分的國際評分，為目前全球評分最高賽駒；而沈集成旗下的「浪漫勇士」則以124分的國際評分，在浪琴世界最佳馬匹排名榜上進佔第二位。

由矢作芳人訓練的日本泥地好手「青春永駐」，以123分的國際評分居第三位。由伯特訓練的八歲賽駒「御冠軍」以122分居第四位。來自美國並由巴富特訓練的「半神明」以121分在排名榜上居第五位。

嘉應團體名下的「嘉應高昇」，上仗於二月廿二日角逐一級賽女皇銀禧紀念盃，結果締造十八連勝香港紀錄；此次勝利，也是這匹五歲佳駟今季的第六捷，同時屬馬兒出道以來的第八項一級賽冠軍。

「浪漫勇士」踏入八歲後依然寶刀未老，而且更能再上一層樓，這匹劉栢輝名下佳駟於本月一日競逐一級賽香港金盃，結果贏得牠服役以來的第十三場一級賽頭馬，成功延續牠的一級賽頭馬數目紀錄。

「浪漫勇士」於3月1日揚威一級賽花旗銀行香港金盃 (2000米)，累積十三場一級賽冠軍，刷新本身保持的一項香港紀錄，也進一步奠定牠在世界馬壇的前列地位。

「嘉應高昇」與「浪漫勇士」兩駒於今季均會以本地賽事為目標：當中「嘉應高昇」的主要目標會放在下月的一級賽主席短途獎之上；至於「浪漫勇士」則冀能揚威於五月廿四日舉行的一級賽遮打盃，從而成為三冠王。

「嘉應高昇」下仗將出爭於下月六日的二級賽短途錦標，屆時牠將爭取十九連勝。

在最新公布的浪琴世界馬匹排名榜上，有四匹香港賽駒高踞前二十名之內，除了「嘉應高昇」及「浪漫勇士」外，文家良旗下的「金鑽貴人」以118分的國際評分，居並列第十一位；而由蔡約翰訓練的「驕陽明駒」，則以117分的國際評分居並列第十五位。