Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉應高昇榮登世一 浪漫勇士排第二

馬圈快訊
更新時間：12:28 2026-03-13 HKT
發佈時間：12:28 2026-03-13 HKT

兩匹在香港受訓的頂尖佳駟於昨日公布的最新一期浪琴世界馬匹排名榜上高踞前兩名位置，成績卓越。

當中由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」，以128分的國際評分，為目前全球評分最高賽駒；而沈集成旗下的「浪漫勇士」則以124分的國際評分，在浪琴世界最佳馬匹排名榜上進佔第二位。

由矢作芳人訓練的日本泥地好手「青春永駐」，以123分的國際評分居第三位。由伯特訓練的八歲賽駒「御冠軍」以122分居第四位。來自美國並由巴富特訓練的「半神明」以121分在排名榜上居第五位。

嘉應團體名下的「嘉應高昇」，上仗於二月廿二日角逐一級賽女皇銀禧紀念盃，結果締造十八連勝香港紀錄；此次勝利，也是這匹五歲佳駟今季的第六捷，同時屬馬兒出道以來的第八項一級賽冠軍。

「浪漫勇士」踏入八歲後依然寶刀未老，而且更能再上一層樓，這匹劉栢輝名下佳駟於本月一日競逐一級賽香港金盃，結果贏得牠服役以來的第十三場一級賽頭馬，成功延續牠的一級賽頭馬數目紀錄。

「浪漫勇士」於3月1日揚威一級賽花旗銀行香港金盃 (2000米)，累積十三場一級賽冠軍，刷新本身保持的一項香港紀錄，也進一步奠定牠在世界馬壇的前列地位。
「浪漫勇士」於3月1日揚威一級賽花旗銀行香港金盃 (2000米)，累積十三場一級賽冠軍，刷新本身保持的一項香港紀錄，也進一步奠定牠在世界馬壇的前列地位。

「嘉應高昇」與「浪漫勇士」兩駒於今季均會以本地賽事為目標：當中「嘉應高昇」的主要目標會放在下月的一級賽主席短途獎之上；至於「浪漫勇士」則冀能揚威於五月廿四日舉行的一級賽遮打盃，從而成為三冠王。

「嘉應高昇」下仗將出爭於下月六日的二級賽短途錦標，屆時牠將爭取十九連勝。

在最新公布的浪琴世界馬匹排名榜上，有四匹香港賽駒高踞前二十名之內，除了「嘉應高昇」及「浪漫勇士」外，文家良旗下的「金鑽貴人」以118分的國際評分，居並列第十一位；而由蔡約翰訓練的「驕陽明駒」，則以117分的國際評分居並列第十五位。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
18小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
鄭少秋疑因喪女神隱3年 珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人 粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
2小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。（美聯社）
伊朗局勢｜伊朗導彈突變神準　情報揭疑轉用中國「北斗」導航
即時國際
4小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT