「同心同樂」游達榮馬房慶功

「同心同樂」在游達榮的訓練下在港取得三場頭馬，生日快樂團體經理人蘇振雄及其兒子蘇志康，以及其他團體成員昨晚在沙田馬場會所舉行慶功宴，答謝游達榮和馬房團隊。

贏馬功臣希威森及其太太Hannah，麥文堅及其女友Scarlett也獲邀出席。至於原定出席的艾兆禮因為忙於照顧初生小朋友，因而缺席。蘇振雄的太太Mandy十分細心，安排人扮的馬仔公仔在場內供賓客打卡，大受歡迎。馬主蘇志康感謝游達榮和馬房每一位員工的努力，騎師出色的發揮。游達榮十分感謝生日快樂團體各位成員的支持，並會盡心盡力訓練此馬。

陳嘉甜