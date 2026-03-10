希斯「中國心」「天外迎天」

踏入三月之後，希斯馬房尚未交出頭馬，不過明晚跑馬地夜賽，其八匹參戰馬實力甚強，屆時大有機會連場添進帳。希斯表示，今戰除了「中國心」將盡最大努力爭取打吡入場劵之外，「天外迎天」和「紫荊歡呼」在合適的路程出賽，均具爭勝機會。

中國心強配潘頓

「中國心」自從增程發展之後，成績相當理想更取得連捷。

「中國心」自從增程發展之後，成績相當理想，早前更取得連捷，可是上月本擬出戰田草千六米，卻在賽前被驗出心律不正而退出，直接令部署受影響。今次「中國心」復出跑谷草千八米，希斯說：「上場『中國心』退出，對其爭分出戰打吡影響甚大，幸好之後牠無論在晨操和試閘都表現出色，今次出戰贏馬路程，排在有利的三檔，並且強配潘頓，我很希望牠能為馬主贏出今賽，之後我們便會大概知道，牠是否夠資格出戰打吡大賽。」

天外迎天再跑同程

「天外迎天」今季初出便在谷草千二米取得勝利。

另一匹強配潘頓的馬，乃是列陣第五場的「天外迎天」，希斯分析說：「現年四歲的『天外迎天』擅長跑谷草短途千二米，今季初出便在此程取得勝利，可是上場際遇欠佳，不但排在不利的十一檔，途中更連番遇上意外，結果後上僅負只跑第二名。賽後此駒操練正常，目前狀態與進度都令我感到滿意，今次再跑同程，排在有利的一檔，形勢較上場有利得多，希望屆時潘頓能夠發揮出真正實力，並且贏回一場頭馬。」

最後，希斯表示「紫荊歡呼」今季上陣次數不多，可是狀態正在逐漸冒起，上仗只落後頭馬兩個身位過終點，表現不弱；今次轉戰中距離比賽，即使以往未嘗贏過谷草一六五○米，但亦曾跑得接近，所以理應適合發揮，何況此駒在四班上陣較有利，加上排在二檔起步，將會有利於留放取位，所以今場「紫荊歡呼」誠是爭勝分子。

文傑

