陳念慈指袁幸堯甚捱得苦

賽馬人才培訓中心主管陳念慈，今早與馬會高層夏定安，練馬師姚本輝，見習騎師學校的首席騎術教練高雅志，陪同女見習騎師袁幸堯一起出席傳媒見面會。

賽馬人才培訓中心主管陳念慈 (左)，今早與馬會高層夏定安 (右二)，練馬師姚本輝 (中)、見習騎師學校的首席騎術教練高雅志 (右) 陪同女見習騎師袁幸堯(左二)一起出席傳媒見面會。

陳念慈說：「馬會一直鼓勵更多年輕人加入賽馬業。袁幸堯喜歡運動，她擁有優秀運動員的特質，為人忠直，很有紀律，不斷求進步，她把學習得到的知識，充份運用在澳洲、紐西蘭及南非學藝， 逐步提升自己。袁幸堯非常守時，早上三時集合，她都準時到，她好捱得苦。我祝福她可以事業順利，成為一位出色的騎師。」

陳念慈 (左) 祝福袁幸堯 (中) 可以事業順利，成為一位出色的騎師。

