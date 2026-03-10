Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳念慈指袁幸堯甚捱得苦

馬圈快訊
更新時間：14:02 2026-03-10 HKT
發佈時間：14:02 2026-03-10 HKT

賽馬人才培訓中心主管陳念慈，今早與馬會高層夏定安，練馬師姚本輝，見習騎師學校的首席騎術教練高雅志，陪同女見習騎師袁幸堯一起出席傳媒見面會。

賽馬人才培訓中心主管陳念慈 (左)，今早與馬會高層夏定安 (右二)，練馬師姚本輝 (中)、見習騎師學校的首席騎術教練高雅志 (右) 陪同女見習騎師袁幸堯(左二)一起出席傳媒見面會。
賽馬人才培訓中心主管陳念慈 (左)，今早與馬會高層夏定安 (右二)，練馬師姚本輝 (中)、見習騎師學校的首席騎術教練高雅志 (右) 陪同女見習騎師袁幸堯(左二)一起出席傳媒見面會。

陳念慈說：「馬會一直鼓勵更多年輕人加入賽馬業。袁幸堯喜歡運動，她擁有優秀運動員的特質，為人忠直，很有紀律，不斷求進步，她把學習得到的知識，充份運用在澳洲、紐西蘭及南非學藝， 逐步提升自己。袁幸堯非常守時，早上三時集合，她都準時到，她好捱得苦。我祝福她可以事業順利，成為一位出色的騎師。」

陳念慈 (左) 祝福袁幸堯 (中) 可以事業順利，成為一位出色的騎師。
陳念慈 (左) 祝福袁幸堯 (中) 可以事業順利，成為一位出色的騎師。

陳嘉甜

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
5小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
8小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
15小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
20小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
5小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
7小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT