袁幸堯興趣及減壓良方是.....
更新時間：13:27 2026-03-10 HKT
袁幸堯是香港女見習騎師，當她被問及自己的興趣時腼腆地說：「我很喜歡電影，喜歡睇戲，《嚦咕嚦咕新年財》是我最喜歡的電影，每一年新年我都一定會睇。我也喜歡聽歌，我喜歡Taylor Swift、Blackpink和Tyson Yoshi。」
賽馬節奏緊張，做騎師是一份高壓力的工作，袁幸堯有其減壓的良方，她說：「我鍾意坐在咖啡店，靜靜嘆咖啡，享受片刻寧靜感覺。除了咖啡外，我也很喜歡吃豆腐花呢！」
陳嘉甜
