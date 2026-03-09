希威森「千杯不醉」「有你有我」

周三晚跑馬地夜賽，騎師希威森胯下六匹坐騎，分別來自廖、沈、葉、徐和呂五廄，而且其中不乏近績良好分子，屆時有機會取得佳績。希威森昨今晨收操後透露，對今戰坐騎實力感到滿意，其中一對廖廄馬「千杯不醉」和「有你有我」的機會最感樂觀。

千杯不醉力爭首捷

「千杯不醉」剛戰縮程跑千二米跑第二。

「千杯不醉」早前在田草千四米屢拼無功之後，剛戰縮程跑千二米，結果該駒起步後全程領放，至終點前被「香港仔」越過跑第二，周三晚此駒轉戰谷草千二米，希威森分析說:「以『千杯不醉』上場排在十三檔，難以避免需要在出閘後耗力切入內欄，但末段仍有餘勁跟對手力拼，演出已令我感到滿意，美中不足是未能順利贏馬，今次此駒轉戰谷草短途，以跑馬地馬場直路較短，賽事更講究速度，相信牠應可以勝任，希望『千杯不醉』能夠擅用其速度，全力爭取勝利。」

有你有我磅輕有利

「有你有我」於季初爆大冷贏馬。

「有你有我」於季初爆大冷贏馬後，一直未有再捷，不過周三晚此駒列陣谷草千二米，希威森認為有可爭之道。「『有你有我』季初贏馬後，本身評分達至飽和，自然難以再有表現，但隨著牠連敗多仗，其評分又下調至較合理水平，近仗牠又開始走得接近，今次牠轉戰另一贏馬路程谷草千二米，只負一二零磅，同場曾勝同程對手亦寥寥可數，將是『有你有我』爭功的機會，屆時牠跑出水準，可望走入前列一席。」

最後，希威森表示「傑出漢子」近仗演出接近，包括上場僅落後頭馬個多馬位跑第五，反映本身狀態逐漸回勇，其評分亦應在競爭水平，今次此駒再跑谷草千二米，即使負一三二磅稍不利，但他仍希望該駒臨場克服障礙，發揮出應有實力，爭取最佳成績。

