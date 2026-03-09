Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張敬山張立人父子關懷長者

「電訊」系馬主張敬山充滿善心，他一直有出錢出力組織義工團隊行善。

壹善之家在剛周末（三月七日）在啟德郵輪碼頭舉行2026馬年敬老素宴，張敬山全力支持，宴開六十八席，張生用了六個月籌備齋宴工作，可惜當天他抱恙，由兒子張立人主持大局。

練馬師葉楚航、修哥胡楓、歌手陳國峰、劉錫賢、楊玉梅、范振鋒和其太太李思欣、崔健邦、鄧英敏、李龍基等都有到場鼎力支持，當晚有財神送祝福及變臉表演，張立人向一班公公婆婆送禮物，各人歡渡一個開心歡樂的晚上。

陳嘉甜

