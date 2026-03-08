Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「日岀東方」打開勝門

更新時間：13:11 2026-03-08 HKT
發佈時間：13:11 2026-03-08 HKT

羅富全馬房的「日岀東方」，上場戴耳塞上陣，情緒即大有改善，並且走入冷位，今日此駒再跑同程，即輕鬆贏馬補中，打開在港勝利之門，反而被捧成不足兩倍大熱的「馬運高」只跑第四。

賽後「日出東方」馬主鄧守業說:「同場有不少初出馬，相對來說，『日出東方』在香港跑過兩場，佔有一點優勢，馬仔現在只有三歲，仍非常年輕，希望不斷進步，部署方面我們完全交給羅富全決定。羅富全訓練『日出東方』得宜，梁家俊和馬兒好夾。」

練馬師羅富全說:「『日出東方』是小朋友，常常驚青，因此上仗配耳塞及紮脷帶，希望穩定馬匹的走勢，上場已跑得很好，今仗更進一步，順利打開在香港勝利之門。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

