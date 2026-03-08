波仔至醒靈活玩│「起舞奜奜」賽績硬淨

曾幾何時，「智多飛」、「閒話一句」、「多名利」及「飛銀動力」等，以練馬師賽馬團體馬的身分於級際賽事贏馬；而自22/23年度馬季復辦練馬師賽馬團體後，今季已有「友愛心得」於跑馬地百萬挑戰賽奠勝，亦有「數字天文」捧走百週年紀念銀瓶，後駒月尾更將衝擊打吡大賽。至於其他練馬師賽馬團體馬，季內也紛紛建功，始終以練者名義掛起牌頭，戰意必定高昂。

兩匹文家良練馬師團體馬「朗日自強」及「良駒好友」，季內已先後贏馬；而另一匹「起舞奜奜」，今日則出戰第三場，早前於泥閘砥礪，閘前未見有脾氣，走勢前後兼備且餘勢好，今仗初戴開縫眼罩上陣預期有正面幫助。

近三仗「起舞奜奜」轉戰泥地賽雖然暫時只得一席位置，但前仗直路被「常嚐發財」外閃干擾影響衝刺之餘，末段更未能望空，再看該仗「伶俐驫駒」、「馬錢子」、「勁勇皇駒」及「非凡時刻」之後均可再入三甲，賽事水準可信賴。

上仗「起舞奜奜」直路上如非受內、外側兩匹賽駒影響，相信已應可衝贏「顯勝高昇」；今仗兩駒負磅稍為拉闊，「起舞奜奜」有力反先兼爭取首捷。



波仔靈活玩過關提供：

第一場 二重彩 7 複式膽拖 2 3 4 8

第三場 WP 11

第十一場 WP 3

混合過關三串七 共80注