田泰安「暴風一族」「摯友心得」

田泰安早前因前往杜拜出賽，及後又受戰爭影響而滯留當地，令其缺席兩次香港賽事。幸好他周三返港後，明午能復出上陣，屆時將策騎八駒，他表示自己能夠及早返港，感到十分欣慰，今戰肯定會全力以赴，以答謝馬會和馬主的支持，而「暴風一族」和「摯友心得」將最具爭勝機會。

暴風一族爭取連捷

「暴風一族」轉投桂廄後第二戰，即在田草千二米力壓對手險勝。

「暴風一族」剛戰作轉投桂廄後第二次上陣，即在田草千二米力壓對手險勝。明午此駒再跑田草千二米，田泰安分析說：「雖然『暴風一族』上場是四駒平排衝刺時險勝對手，但馬兒當時只屬狀態初起，而且末段亦一度未能望空，所以最終能以短距離壓倒對手，本身肯定仍大有進步空間；復課以來，此駒一直操練正常，狀態續有進展，今次再跑贏馬路程，即使多負七磅，且對手實力不弱，但仍希望憑路合態勇克服難度，爭取連捷。

摯友心得進度良好

「摯友心得」明日再跑泥地千二米。

「摯友心得」上場由田泰安接手競逐泥地千二米，後上得第五名，明日再跑同程，田泰安認為此駒仍在適應階段，但在桂福特的悉心訓練下，狀態進展良好，陣上演出也續有進步，上仗早段落後較遠，但直路上仍追回多個馬位，過終點時只落後頭馬兩乘許，表現不俗，所以今次再報跑泥地千二米，部署十分合理，即使今場多匹對手均善跑泥地，但「摯友心得」進度良好，具備能力作出挑戰，拼入前列一席歸來。

另一方面，於香港經典一哩賽和香港經典盃均演出平平的伍廄「睿盛人生」，今晨由田泰安過檔在內圈踱步，馬兒亦已落實由他策騎，出戰兩周後的打吡大賽，他表示獲得坐騎出戰打吡，當然感到榮幸，他將在未來兩星期，盡力了解「睿盛人生」的脾性，務求在大賽將其水準盡情發揮，爭取最佳成績。

文傑