Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李妮上周捧盃　周日再搏「紫荊拼搏」

馬圈快訊
更新時間：12:47 2026-03-07 HKT
發佈時間：12:47 2026-03-07 HKT

前亞姐冠軍李妮和丈夫陳國泰均是馬主，其中李妮曾經在港養過不少馬，如「洪荒駿駒」、「皇者芯聲」、「皇者峰範」等多駒。近年陳氏伉儷所養的馬，大多以「紫荊」應名。陳氏伉儷目前聯名一共養有五匹現役馬，分別是「紫荊傳令」、「紫荊盛勢」、「紫荊歡呼」、「紫荊戰士」和「紫荊拼搏」，其中「紫荊盛勢」上周日沙田賽事出爭四歲馬系列香港經典盃，跑平磅蝕分二十七分仍然可以取勝，穩取打吡入場劵。

「紫荊盛勢」(圖) 上周日沙田賽事出爭四歲馬系列香港經典盃，跑平磅蝕分二十七分仍然可以取勝，穩取打吡入場劵。
「紫荊盛勢」(圖) 上周日沙田賽事出爭四歲馬系列香港經典盃，跑平磅蝕分二十七分仍然可以取勝，穩取打吡入場劵。

陳國泰和太太李妮剛捧走香港經典盃，養馬運正旺，周日沙田賽事，陳氏伉儷的「紫荊拼搏」將出戰第九場三班千六米，全力爭取佳績，且看「紫荊」系馬能否乘勝追擊。

陳國泰和太太李妮剛捧走香港經典盃，養馬運正旺。
陳國泰和太太李妮剛捧走香港經典盃，養馬運正旺。
今日沙田賽事，陳氏伉儷的「紫荊拼搏」(圖) 將出戰第九場三班千六米，全力爭取佳績，且看「紫荊」系馬能否乘勝追擊。
今日沙田賽事，陳氏伉儷的「紫荊拼搏」(圖) 將出戰第九場三班千六米，全力爭取佳績，且看「紫荊」系馬能否乘勝追擊。

陳嘉甜

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:01
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
3小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
17小時前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
6小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
4小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
16小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
16小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
17小時前
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
飲食
2026-03-06 12:26 HKT