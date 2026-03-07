李妮上周捧盃 周日再搏「紫荊拼搏」
更新時間：12:47 2026-03-07 HKT
發佈時間：12:47 2026-03-07 HKT
前亞姐冠軍李妮和丈夫陳國泰均是馬主，其中李妮曾經在港養過不少馬，如「洪荒駿駒」、「皇者芯聲」、「皇者峰範」等多駒。近年陳氏伉儷所養的馬，大多以「紫荊」應名。陳氏伉儷目前聯名一共養有五匹現役馬，分別是「紫荊傳令」、「紫荊盛勢」、「紫荊歡呼」、「紫荊戰士」和「紫荊拼搏」，其中「紫荊盛勢」上周日沙田賽事出爭四歲馬系列香港經典盃，跑平磅蝕分二十七分仍然可以取勝，穩取打吡入場劵。
陳國泰和太太李妮剛捧走香港經典盃，養馬運正旺，周日沙田賽事，陳氏伉儷的「紫荊拼搏」將出戰第九場三班千六米，全力爭取佳績，且看「紫荊」系馬能否乘勝追擊。
陳嘉甜
