「舉步生風」獲杜拜邀請 葉楚航有回應

早前「昇瀧駒」的練馬師蘇偉賢、騎師田泰安、馬主、馬房員工團隊等人因為近期中東局勢緊張而一度滯留杜拜，猶幸現時一行二十六人已經安全回港。另一方面，葉楚航馬房旗下的「舉步生風」早前已經獲得杜拜馬會發出的邀請，出戰一級賽阿喬斯短途錦標，近日中東局勢仍見緊張，令人關心此馬遠征之行會否有改變呢？

「舉步生風」已報爭周日沙田第十場一班千二米賽事，葉楚航今早接受本報記者訪問時說：「暫時未有決定，跑埋周日賽事後，我再和馬會傾傾，現階段仍然未落實『舉步生風』是否遠征杜拜一級賽。」

陳嘉甜