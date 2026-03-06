Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周嘉儀「天下寵兒」轉倉初出

周日沙田賽事，前新聞女主播周嘉儀名下愛駒「天下寵兒」將轉投廖康銘馬房初出，配周俊樂出戰第一場田草一千米，今場排十三檔，跑直路賽排外檔有利發揮，翻查馬會的晨操紀錄，昨日此馬由廖康銘親自在草地快跳兩段。可見練者對於這匹轉倉馬十分重視。廖康銘認為「天下寵兒」現階段跑沙田直路一千米更合發揮，因此早前安排馬兒出試一千米草閘，以仄準性能，今場在港轉倉初出，有力如剛周三谷戰「祥勝將軍」般轉倉初出即交出頭馬，且看「天下寵兒」轉倉轉換新環境，能否為愛駒帶來新鮮感。

陳嘉甜

馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
