周嘉儀「天下寵兒」轉倉初出
更新時間：12:48 2026-03-06 HKT
發佈時間：12:48 2026-03-06 HKT
周日沙田賽事，前新聞女主播周嘉儀名下愛駒「天下寵兒」將轉投廖康銘馬房初出，配周俊樂出戰第一場田草一千米，今場排十三檔，跑直路賽排外檔有利發揮，翻查馬會的晨操紀錄，昨日此馬由廖康銘親自在草地快跳兩段。可見練者對於這匹轉倉馬十分重視。廖康銘認為「天下寵兒」現階段跑沙田直路一千米更合發揮，因此早前安排馬兒出試一千米草閘，以仄準性能，今場在港轉倉初出，有力如剛周三谷戰「祥勝將軍」般轉倉初出即交出頭馬，且看「天下寵兒」轉倉轉換新環境，能否為愛駒帶來新鮮感。
