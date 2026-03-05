Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪｜日美三駒棄爭杜拜賽

馬圈快訊
更新時間：15:48 2026-03-05 HKT
發佈時間：15:48 2026-03-05 HKT

由於受中東戰事影響，未來發展難以預料，本擬計劃月底到杜拜世界盃賽馬日參賽的賽駒，不少幕後開始打退堂鼓。

日本社台賽馬團體(Shadai Thoroughbred Club)昨日宣佈，旗下原定出戰杜拜司馬經典賽的「蒙面舞會」，以及競逐杜拜草地大賽的「遠觀天象」，均會放棄遠征。正因為中東情況，已難以確保人馬安全。「蒙面舞會」將轉戰下月五日的大阪盃，「遠觀天象」則考慮競逐下月二十六日沙田馬場舉行的冠軍一哩賽。

「遠觀天象」(圖) 放棄競逐杜拜草地大賽，會考慮參與競逐下月二十六日沙田馬場舉行的冠軍一哩賽。
另一方面，去年美國最佳短途雄馬「全部拿下」，本擬參加金莎軒大賽，但現已宣告退出，該駒練馬師韋恩表示，現階段根本不可能帶領該駒遠征杜拜。

文傑
 

