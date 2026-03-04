蘇偉賢田泰安登機回港

早前帶領香港代表「昇瀧駒」出戰杜拜三級賽北風錦標的練馬師蘇偉賢及騎師田泰安一家，今午現身杜拜機場，乘機返回香港；兩人及其家人皆已安全登機，正在返港途中。

早前馬會公布，香港一行二十六人的賽馬人員，包括「昇瀧駒」練馬師蘇偉賢和其太太、騎師田泰安與太太Xaviere與其女兒Isabelle、馬主、馬主朋友、蘇偉賢的馬房員工以及馬會隨行員工，因為中東局勢突變而滯留杜拜。

據蘇偉賢透露，馬會每天都有和他們保持緊密聯絡，全力協助他們回香港。大家都祝福他們，希望人馬平平安安返回香港。

陳嘉甜

