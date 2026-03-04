梁家俊Kit再為人父母
馬圈今日傳來喜訊，本地騎師梁家俊一家人將添新成員，恭喜恭喜。
梁家俊和太太阿Kit這一對俊男美女，現時育有一仔一女，日前梁太阿Kit在其社交網站分享了兩人的合照，寫上梁家將添新成員，今次是BB女，預產期是七月。梁家俊在馬圈被公認為好好先生，熱愛太太和仔女，不少馬迷、網民均留言送上祝福，祝願梁家俊一家人幸福美滿。
周日沙田賽事，梁家俊將為「加州熱浪」、「日出東方」、「八仟財陞」主轡，力爭佳績。
