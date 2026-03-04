廖事如神│「架勢奇爸」蓄銳一擊

經典盃賽果出人意表，「紫荊盛勢」以下犯上奪冠，「白鷺金剛」重現真身殺入次席，兩大熱門卻三甲不入。但若翻查過往賽果，不難發現經典盃的賽果對打吡大賽的參考價值不大，正賽形勢仍然未可下定論。

第一場五班千八米，「架勢奇爸」雖易位難贏，但生涯唯一勝仗正是贏同程，而今季更曾於四班同程入Q，僅以頸位負於「蜜蜜送」，居四班尾或五班頭必有競爭力。是次重返五班即配贏馬騎師潘頓，最近操練積極，兩試大閘打磨狀態，最近一課更由潘頓親操，既有四檔之助，經充足休息後可蓄銳一擊。「古惑大師」今季初跑谷草旋即入Q，頭馬「勁好運」其後打疊再贏，季軍「先到先得」亦數次上名，賽績可信，之後本身不停轉程，上仗回師谷草則排大外檔致敗，今仗初落五班，論狀態及賽績須秤先。「堅多福」曾配潘大衛上名，評分已有利。「風雲」再抽內檔，要預一席。

第九場三班一六五○米，雲集一眾近績好賽駒，當中「爆笑」跑法較機動可作膽。此駒季初先贏四班同程，升班後連捷，合共大增十三分，之後連續三場抽外檔，至上仗檔位內移即現真身入Q，讓「相映紅」五磅而所負不足一馬位，及格有餘，今仗反受讓於「相映紅」三磅，反先非難事。「銀亮奔騰」今季演出準繩，數度交出強橫後勁殺上，上場配田泰安略嫌過分被動致後上不及，重配贏馬騎師布文發力點應更準。「相映紅」今季克服傷患後四仗三冠一亞，唯一敗仗是不敵「一定掂」，後駒更已再次贏馬，賽績甚硬淨，惟評分處新高略有考驗。「好實力」為北半球自購馬，仍有上升空間。

廖浩賢精選

第一場 1 架勢奇爸 3 古惑大師

7 堅多福 8 風雲

第九場 4 爆笑 1 銀亮奔騰

5 將義 7 好實力