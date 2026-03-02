Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希威森接手田泰安一對桂廄同主馬

馬圈快訊
更新時間：15:19 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:19 2026-03-02 HKT

因為中東局勢緊張，策騎「昇瀧駒」遠征杜拜的田泰安，目前仍然滯留杜拜，未能返港，因而暫時錯過昨日周日沙田賽事及本周三谷草賽事，歸期未定。

原本田泰安周三谷戰卜定六駒，全部換人：第一場「開心三多」換巴度；第二場「問鼎巔峰」換金誠剛；第三場「平海之星」換梁家俊；第四場「團結戰靈」換希威森；第六場「團結巴打」換希威森；第七場「幽默大師」換楊明綸。

希威森接手田泰安原定坐騎「團結戰靈」(圖) 及「團結巴打」，這兩駒都是由桂福特訓練。
希威森接手田泰安原定坐騎「團結戰靈」及「團結巴打」(圖)，這兩駒都是由桂福特訓練。
其中希威森接手田泰安原定坐騎「團結戰靈」及「團結巴打」，這兩駒都是由桂福特訓練。剛周日沙田賽事，桂福特憑「奇異歡星」贏馬，此馬原定也是由田泰安騎，希威森冷手執個熱煎堆建功；今期谷戰希威森接手一對桂廐田泰安坐騎，且看能否再下一城。

剛周日沙田賽事，桂福特憑「奇異歡星」(圖) 贏馬，此馬原定也是由田泰安騎，希威森冷手執個熱煎堆建功。
今期谷戰希威森 (圖) 接手一對桂廄田泰安坐騎，且看能否再下一城。
陳嘉甜

