馬場密探048｜「紫荊盛勢」捧經典盃

今日第二場錦標賽，四歲馬經典系列之香港經典盃，結果爆冷收場，今場全場評分最低，且排十二檔的「紫荊盛勢」，在騎師班德禮胯下早段居後，入直路抄大外檔發力衝上，以一馬位擊敗「白鷺金剛」，爆出二十二倍大冷贏馬，反而大熱門「小鳥天堂」起步緩慢，只跑第八過終點。

「紫荊盛勢」馬主陳國泰說:「賽前我們對『紫荊盛勢』有少許信心，今場香港經典盃很均勢，各駒實力旗鼓相當，我覺得馬兒排十二檔影響不算太大，因為牠靠後上制敵，而今天場地不是快地，對牠不算特別有利，賽前我認為牠跑位置機會比較大，結果馬兒交出驚喜的演出，令我們喜出望外，希望牠繼續進步，下仗香港打吡大賽仍然有好表現。」

練馬師羅富全說:「『紫荊盛勢』是後上強勁的馬，今場步速偏快，有利牠後上。此馬在外地跑左轉場，來港後就跑右轉場，調教馬兒轉腳後，進步良多，更具爆炸力。『數字天文』今仗因為排檔欠佳，早段用力太多，未能發揮最佳水準，這兩駒下仗都可進軍打吡。」

按下圖睇更多相片：