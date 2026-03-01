Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「浪漫勇士」金盃大捷三冠叫胡

馬圈快訊
更新時間：17:02 2026-03-01 HKT
發佈時間：17:02 2026-03-01 HKT

今日沙田馬場舉行兩項錦標賽，其中長途三冠大賽次關香港金盃因僅六駒列陣，前馬王「浪漫勇士」再被捧成1.05倍的一面倒全熱門，結果在麥道朗胯下輕易以四馬位大勝，為馬主劉栢輝馬主帶來728萬獎金，如今有望成為香港賽馬史上，繼1994年的「翠河」、2025年的「遨遊氣泡」之後，第三匹長途三冠王，餘下一關是5月24日的2400米一級賽遮打盃。而「浪漫勇士」的累積獎金逾2.54億港元，進一步推高世界紀錄。

賽後「浪漫勇士」練馬師沈集成說:「香港金盃只有六匹馬跑，賽前我覺得「浪漫勇士」贏馬合理，但沒有想過牠可以贏四個馬位，牠跑二千米最好，今場贏得非常輕鬆，麥道朗騎慣騎熟，今仗沿途守在完美位置，下一場會跑女皇盃，之後會跑三冠長途尾關遮打盃。「浪漫勇士」已經八歲了，我最重要是讓牠開心，舒舒服服，我們馬房每一位員工都很愛錫牠，馬兒返回馬房後吃紅蘿蔔便非常開心了。」

