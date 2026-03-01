田泰安坐騎換人
更新時間：12:07 2026-03-01 HKT
田泰安昨晚遠征杜拜北風錦標，替偉廄「昇瀧駒」執韁，結果跑獲第八名。由於中東突然爆發戰事，令當地航班停飛，故田泰安今日未能返港上陣，其七匹坐騎須全部換人。
第二場 「紅衣醒目」由騎師麥文堅策騎
第三場 「紅衣財神」由騎師梁家俊策騎
第四場 「奇異歡星」由騎師希威森策騎
第五場 「鼓浪好友」由騎師麥道朗策騎
第八場 「鑽石星空」由騎師紀仁安策騎
第十場 「同心同夢」由騎師艾兆禮策騎
第十一場 「馭跑得」由騎師蔡明紹策騎
