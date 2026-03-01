北風錦標「昇瀧駒」未竟全功得第八名

中國香港代表「昇瀧駒」周六晚上（2月28日）在阿聯酋美丹馬場角逐杜拜超級星期六賽馬日的三級賽北風錦標（1200米，泥地），結果僅能在馬群較後位置過終點。

「昇瀧駒」今晚在田泰安胯下展現銳利前速，自第一檔起步後在賽事前半段一直領放，可惜末段未能維持貫注力，最終力弱以第八名衝線，落後頭馬「好命數」約十三個馬位。「好命數」今仗造出1分11.31秒的頭馬時間，「暗番紅」及「榮耀獅王」則分列亞軍及季軍。

練馬師蘇偉賢在賽後說：「我不會說牠的表現令人失望，只可惜馬兒在這個場地上角逐，實力不及同場大部分對手。」

「田泰安向我匯報在賽事跑過五百米後，他感覺馬兒在這裡的場地競跑時顯得不太順暢。『昇瀧駒』慣常在賽事中領放，我認為我們的戰略正確。」

他續說：「我不認為馬兒及騎師有任何問題，這只關乎於場地因素，我們賽前都知道這不是一個容易的任務。香港的泥地跑道場地較快，杜拜這裡的跑道則是較深及較為鬆散，而今仗確實甚具挑戰。」

「昇瀧駒」早前轉投蘇偉賢旗下，今日是牠轉廐後首次上陣，也是首次遠征前赴中東出賽。

「昇瀧駒」的團隊賽前在馬匹亮相圈合照。

這匹跑法甚具彈性的賽駒今季在港曾角逐不同場地賽事，當中在沙田一項1650米泥地賽中建功。牠也曾在另一項1200米泥地賽跑獲亞軍，並分別在跑馬地一項1650米草地賽及沙田一項1200米草地賽，跑獲第七及第十名。「昇瀧駒」將會返回香港為馬季餘下時間作準備。

今次是田泰安首度在杜拜策馬上陣，而蘇偉賢則是第三次派馬到杜拜出賽，他之前兩匹戰馬「發盈喜」及「經典帝國」均未能跑入三甲。

