艾兆禮「進傲星」「豐功偉績」

馬圈快訊
更新時間：17:54 2026-02-28 HKT
發佈時間：17:54 2026-02-28 HKT

艾兆禮剛戰交白卷，未能延續之前的旺勢，幸好他明日八匹坐騎實力不俗，有機會再次取得佳績。艾兆禮接受查詢時表示，雖然剛戰幾匹坐騎演出令人失望，但個人已收拾心情，希望能在今次與之後的賽事爭取成績，今戰坐騎則以「進傲星」和「豐功偉績」最具爭勝機會。

進傲星跑法佔優

「進傲星」最近在田草千四米取得一冠一亞。
賀廄「進傲星」最近在田草千四米取得一冠一亞，明日再攻同一路程，艾兆禮說：「無疑跟過去兩場賽事比較，『進傲星』今仗排八檔是比較不利，加上牠需要繼續負重磅上陣，不過牠近期狀態良好，加上本身速度不弱，其前置跑法往往能夠佔得優勢，所以『進傲星』今場的形勢預期並非太壞，希望臨場能沿用之前的戰略，起步後能迅速擺在前列位置競跑，便有機會爭取今季第二場頭馬。」

豐功偉績收復前失

「豐功偉績」上仗在田草千二米跑第三。
蔡廄「豐功偉績」上仗演出回勇，在田草千二米跑第三，如今相隔個多星期之後，此駒匆匆再跑同程，艾兆禮分析說：「『豐功偉績』今季只三歲，需要更多時間成長，不過從牠上仗跑第三的表現，反映已重上正軌，演出可望續有進步。今次『豐功偉績』再跑田草千米，只負一二四磅，理應有機會收復前失，但箇中最大關鍵，在於馬兒體力和狀態，是否能在短時間內復元，倘若能夠的話，便有機會在此爭勝。」

最後，艾兆禮表示廖廄「穿甲戰鷹」在目前評分水準並非太有利，可是馬兒狀態長期見好，而且鬥心甚佳，所以連仗都能走入前列，美中不足是與頭馬無緣。今日「穿甲戰鷹」再跑田草千二米，當然適合發揮，縱使同場惡馬甚多，而且多駒是年輕質新分子，但「穿甲戰鷹」臨場必全力以赴，希望能再次走入前列，能夠贏馬更最好不過。

文傑

