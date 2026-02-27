香港賽馬會首度派隊參戰2026年識價盃

香港賽馬會（馬會）今天欣然宣佈，確定將首次派出代表隊競逐於8月8日（星期六）在英國雅士谷馬場舉行的2026年杜拜免稅店識價盃，在全球賽馬領域邁出極具意義的一步。這項享譽全球的頂級騎師賽今年舉辦至第二十五屆，將首次列為全球匯合彩池賽事，進一步提升此賽的國際吸引力。

「香港賽馬會隊」將取代去年參賽的「亞洲隊」，首次亮相識價盃，由三名香港持牌騎師組成，並將由何澤堯擔任隊長。何澤堯是香港賽馬會見習騎師學校的畢業生，曾與三度榮膺香港馬王的殿堂級佳駟「金鎗六十」合作無間，攜手取得二十六勝，包括摘下十項一級賽冠軍。

何澤堯曾於2019年代表「世界隊」出戰識價盃，夥拍「暗夜力量」攻下識價盃一哩讓賽，協助該隊奪得該屆賽事的總冠軍。他今次以隊長身分再戰識價盃，再一次在國際舞台上展現香港在培育本地騎師方面的質素及專業水平。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「香港賽馬會很高興能夠派出本身的代表隊參加今年在雅士谷舉行的第二十五屆識價盃，尤其是香港賽馬會隊隊長何澤堯出身自馬會在香港創立的見習騎師學校，不但已晉身世界級騎師之列，也是前香港馬王『金鎗六十』的最佳拍檔。今次由香港持牌騎師首度組隊參賽，印證了本港星級騎師陣容龐大，也反映了馬會一直以來致力推動全球頂級賽馬賽事的發展。」

「我們也很高興看到今屆識價盃將首度列為全球匯合彩池賽事，我們香港方面十分期待。」

全球匯合彩池開辦至今已踏入第八個年頭，目前由超過二十個國際博彩合作夥伴協作組成由馬會營運的全球單一彩池；而這次納入全球匯合彩池也是識價盃的一項重大發展。全球匯合彩池透過集合世界各地的參與，持續提供龐大的彩池及具吸引力的彩金，也為全球各頂尖賽馬日帶來無可比擬的廣大國際投注群。

2026年識價盃將上演六場賽事，今屆賽事將再次雲集來自全球各地的頂尖騎師，屆時「香港賽馬會隊」將與既有的「英國及愛爾蘭隊」、「女子隊」及「世界隊」同場較量。

香港賽馬會是次派隊參賽，反映馬會一直致力提升本身作為全球領先賽馬樞紐的地位，同時也努力促進國際交流，以及在國際馬壇的重要舞台上展現香港賽馬的世界級水準。

