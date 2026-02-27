希威森「逍遙人生」「超風速」

剛周三谷戰，希威森策騎沈廄「好節拍」爆冷贏馬，打破之前六個賽日未勝的悶局；周日沙田賽事，他將有八匹坐騎，騎者坦言希望繼續取得佳績，毋須再等多天才再贏馬，其中「逍遙人生」和「超風速」兩駒近績良好，如今出戰合適路程，將是爭勝分子。

逍遙人生有力再捷

「逍遙人生」前仗在田草千二米走入冷位，上場再跑同程迅即贏馬補中。

沈廄「逍遙人生」前仗在田草千二米走入冷位，上場再跑同程迅即贏馬補中，周日此駒繼續進攻該程比賽，希威森說:「『逍遙人生』最近進度明顯，上場順利擊敗對手贏馬，而且跑第二的『賢者威楓』和跑第三的『醒目高球』，再出分別跑第二和贏馬，反映其贏馬賽績良好，如今此駒再戰贏馬路程，賽前操練快跳和試閘做足，當然希望繼續爭取成績，何況牠負一三零磅尚非太重，排在二檔亦有利進取，『逍遙人生』有足夠條件再捷。」

超風速狀態勇銳

「超風速」最近兩度在田草千四米上名。

桂廄「超風速」最近兩度在田草千四米上名，今仗改由希威森主轡，他說:「季初我曾策騎此駒出賽，所以對其有一定認識，即使今仗排在不利的十三檔，但馬兒目前狀態勇銳，加上本身速度足夠，所以理應在起步後，仍有機會進佔前列有利位置，以最合適的方式爭取成績，即使今場賽事出馬滿額，但實正具同程賽績對手不多，希望『超風速』把握機會，贏回一場頭馬。」

最後，希威森表示「包裝戰仕」長途馬照例慢熱，但牠初出一役已所負不遠，跑過兩場之後，剛戰在千八米只落後頭馬個多馬位過終點，演出正在進步中，近期此駒操練正常，早前更遣往試千六米閘，全力催谷其狀態，周日此駒增程跑二千米，按其陣上走勢，應該可以勝任，即使同場對手實力甚強，但仍有機會走入前列位置歸來。

文傑