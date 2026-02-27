郭富城新力軍「舞林盛宴」
更新時間：14:40 2026-02-27 HKT
發佈時間：14:40 2026-02-27 HKT
發佈時間：14:40 2026-02-27 HKT
不少演藝名人都熱愛賽馬，部分更加是馬主，如天王郭富城、譚校長譚詠麟、方力申、大美人李嘉欣等。馬會日前公布，郭富城的「舞林」系陣營將添新力軍，馬兒的名字叫「舞林盛宴」，是三歲澳洲自購新馬，交由其好友方嘉柏主理。
郭富城目前養有三駒，分別是「舞林密碼」、「舞林寶典」及「舞林盛宴」，前兩駒為城城帶來合共六場頭馬，在競爭激烈的香港賽馬環境中，已經非常不錯，可見城城的養馬運甚佳。
陳嘉甜
