巫顯東再為蔡約翰建功

周日對於本地騎師巫顯東來說，是重要的一天，因為他將首次策馬參與一級賽。周日沙田賽事，第七場是一級賽香港金盃，巫顯東將策騎「天將龍駒」上陣。巫顯東將於下季迎來在港從騎生涯的第十年，今次能策馬挑戰一級賽，對於騎者來說相信是難忘的經驗。

同日巫顯東還會在第三場策騎十三屆冠軍練馬師蔡約翰旗下的「心愛的」，騎練繼去年五月十八日的「波爾多」後再度合作, 且看能否為蔡神仙㩦手建功。

陳嘉甜