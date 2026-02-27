巫顯東再為蔡約翰建功
更新時間：14:20 2026-02-27 HKT
發佈時間：14:20 2026-02-27 HKT
發佈時間：14:20 2026-02-27 HKT
周日對於本地騎師巫顯東來說，是重要的一天，因為他將首次策馬參與一級賽。周日沙田賽事，第七場是一級賽香港金盃，巫顯東將策騎「天將龍駒」上陣。巫顯東將於下季迎來在港從騎生涯的第十年，今次能策馬挑戰一級賽，對於騎者來說相信是難忘的經驗。
同日巫顯東還會在第三場策騎十三屆冠軍練馬師蔡約翰旗下的「心愛的」，騎練繼去年五月十八日的「波爾多」後再度合作, 且看能否為蔡神仙㩦手建功。
陳嘉甜
